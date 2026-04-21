Maģars sola apturēt Ungārijas izstāšanos no Starptautiskās Krimināltiesas, pieļaujot Izraēlas premjera Netanjahu arestu
Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējušais Pēters Maģars pirmdien paziņoja, ka ir apņēmies apturēt Ungārijas izstāšanos no Starptautiskās Krimināltiesas (SKT), ko uzsācis līdzšinējais premjerministrs Viktors Orbāns.
Vaicāts par ielūgumu, ko viņš iepriekš bija izteicis Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu, Maģars sacīja: "Ja kāda valsts ir SKT dalībvalsts un tās teritorijā ierodas meklēta persona, tā ir jāaiztur."
Kā norādīja Maģars, viņš ir "skaidri apliecinājis" Netanjahu par Ungārijas nodomu palikt tiesas sastāvā un "neko neslēpj". Maģars skaidroja, ka uz 1956. gada revolūcijas septiņdesmito gadadienu uzaicinājis "visus valsts vadītājus", ar kuriem runājis kopš uzvaras vēlēšanās.
2024. gada novembrī SKT izdeva Netanjahu un toreizējā Izraēlas aizsardzības ministra Joava Galanta aresta orderi, apsūdzot viņus kara noziegumos Gazas joslā. Orbāns reaģēja, ielūdzot Netanjahu uz Ungāriju un solot, ka viņš netiks aizturēts. Šo ielūgumu Netanjahu izmantoja 2025. gada aprīlī. Tajā pašā mēnesī Orbāna birojs paziņoja, ka tiek sākts process, lai Ungārija izstātos no SKT, un jūnijā Budapešta iesniedza oficiālu paziņojumu ANO ģenerālsekretāram.
Šā gada 12. aprīlī Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja Maģara vadītā opozīcijas partija "Tisza". Jaunais parlaments uz pirmo sēdi sanāks maija sākumā.