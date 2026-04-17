“Viņi masveidā iznīcina dokumentus!” Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars ceļ trauksmi par aizejošās Orbāna valdības aktivitātēm
Jaunievēlētais Ungārijas Ministru prezidents Pēters Maģars sociālajos tīklos atkārtoti ceļ trauksmi par to, ka pašreiz vēl valsts varas kabinetos “iekrampējušies” Krievijai draudzīgā Viktora Orbāna valdības pārstāvji veic aizdomīgas darbības.
“Mēs saņemam arvien vairāk ziņojumu par plaša mēroga dokumentu iznīcināšanu dažādās ministrijās, ar tām saistītajās iestādēs un uzņēmumos, kas ir pietuvināti partijai “Fidesz”,” portālā “X” ierakstījis Maģars:
We are receiving increasing reports of large-scale document destruction from various ministries, affiliated institutions, and companies close to Fidesz.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 17, 2026
Iepriekš viņš paudis, ka Orbāna laikā nelikumības pastrādājušie var būt droši – “nāksies pašiem pļaut to, ko sējuši”. Maģars arī atkārtoti atteicies no Ungārijas Valsts policijas piedāvātas apsardzes, sakot, “Paldies vēlreiz policijas šefam, bet man nav par ko baidīties un valsti es plānoju vadīt tā, lai man nebūtu, par ko baidīties arī nākotnē”.
Maģars plāno faktiski stāties amatā maija sākumā un aicināja paātrināt parlamentārās procedūras. Orbāns iepriekš bloķēja ES lēmumu pēc tam, kad tika apturēta Krievijas naftas tranzītu caur "Družba" cauruļvadu. Pēc Maģara teiktā, aizdevuma jautājums varētu tikt atrisināts, tiklīdz būs pabeigti infrastruktūras remontdarbi.
Jau vēstīts, ka 12. aprīlī notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Tisza", līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadītajai nacionālkonservatīvajai partijai "Fidesz" ciešot graujošu sakāvi.
"Tisza" partijas uzvara iezīmē iespējamu politikas maiņu Budapeštā, kas jau sen ir apturējusi svarīgus ES lēmumus par atbalstu Ukrainai. Ungārija iepriekš bloķēja finansiālās palīdzības un sankciju iniciatīvas, radot spriedzi Eiropas Savienībā. Ja veto tiks atcelts, Ukraina varēs saņemt ievērojamu finansējumu notiekošā kara laikā.