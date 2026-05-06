Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šodien 17:35
Zelenskis: Ungārija atdevusi Ukrainai martā aizturēto "Oščadbank" naudu un zeltu
Ungārija atdevusi Ukrainai bankas "Oščadbank" naudu un zeltu, ko Ungārijas drošības dienesti aizturēja šī gada martā, trešdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Svarīgs solis attiecībās ar Ungāriju - šodien tika atgriezti "Oščadbank" līdzekļi un vērtslietas," raidorganizācijai BBC paziņoja Zelenskis.
Martā Ungārija aizdomās par naudas atmazgāšanu aizturēja septiņus ukraiņus, kuri transportēja aptuveni 82 miljonus ASV dolāru skaidrā naudā un zeltā. Kijiva apsūdzēja Budapeštu, ka tā sagrābusi par ķīlniekiem "Oščadbank" darbiniekus, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu un panāktu "Družba" cauruļvada darbības atjaunošanu.
Pēc tam Budapešta izraidīja "Oščadbank" darbiniekus, bet nauda un zelts palika Ungārijā.
"Esmu pateicīgs Ungārijai par konstruktīvo un civilizēto soli," paziņoja Ukrainas prezidents.