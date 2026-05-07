Šodien 21:06
Netālu no bijušā prinča Endrū mājas aiztur bruņotu vīrieti
Anglijā netālu no bijušā Lielbritānijas prinča Endrū mājām trešdien aizturēts vīrietis ar ieroci, ceturtdien paziņoja Lielbritānijas policija.
Policijai trešdienas vakarā tika ziņots, ka netālu no Endrū Mauntbetena-Vindzora mājām manīts aizdomīgs vīrietis. "Policisti ieradās notikuma vietā, un vīrietis tika aizturēts aizdomās par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu un ieroča glabāšanu," atklāja policija.
Mirušās karalienes Elizabetes II dēls Endrū februārī tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu. Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Karalis Čārlzs III ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un izlicis viņu no mājām Vindzorā. Tagad Endrū mitinās karaļa privātīpašumā Norfolkā.