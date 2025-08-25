Britu karaļnamu satricinās jauns skandāls - pēc nāves iznāks Džufres memuāri par apsūdzībām pret princi Endrū
Virdžīnijas Džufres, kura ar liecībām par seksuālu izmantošanu satricināja britu karaļnamu un izraisīja vienu no skaļākajiem skandāliem ap princi Endrū, memuāri iznāks oktobrī – sešus mēnešus pēc viņas nāves.
Virdžīnijas Džufre autobiogrāfija “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” tiks izdota ASV oktobrī. Grāmata nonāks pie lasītājiem sešus mēnešus pēc tam, kad Džufre savās mājās izdarīja pašnāvību. Saprotams, ka memuāri bijuši pabeigti jau aptuveni pirms gada.
Džufre kļuva par vienu no atpazīstamākajām skandalozā finanšu darījumu veicēja Džefrija Epstīna upurēm. Viņas apgalvojumi, ka viņa 17 gadu vecumā trīs reizes tikusi tirgota seksam ar princi Endrū, aizsāka Jorkas hercoga publiskās dzīves norieta sākumu, kulminācijā ar bēdīgi slaveno Newsnight interviju, kurā viņš noliedza jebkad pazinis Virdžīniju vai bijis ar viņu seksuālās attiecībās. Princis Endrū vienmēr ir noliedzis visas pret viņu vērstās apsūdzības un nekad nav ticis apsūdzēts nevienā kriminālprocesā.
Izdevniecības “Knopf” pārstāvis norādījis, ka grāmata atklās gan intīmas, gan satraucošas detaļas par viņas laiku Epstīna un viņa ietekmīgo sabiedroto lokā.
Grāmatas izdevēja izplatītajā paziņojumā iekļauta arī e-pasta sarakste ar autorei palīdzējušo žurnālisti Eimiju Vollesu, kurai Džufre deva norādījumus saistībā ar manuskripta publicēšanu.
E-pastā teikts: “Šīs grāmatas saturs ir būtisks, jo tā cenšas izgaismot sistēmiskās kļūdas, kas ļauj pāri robežām tirgot ievainojamus cilvēkus. Ir ļoti svarīgi, lai patiesība tiktu saprasta un lai šis jautājums tiktu risināts – taisnīguma un sabiedrības informētības vārdā.”
Pašas Džufre pievienotajā e-pastā, kas datēts ar 1. aprīli – trīs nedēļas pirms viņas nāves – teikts: “Gadījumā, ja ar mani kas notiek, es vēlos, lai šī grāmata tik un tā tiktu izdota. Es ticu, ka tai ir potenciāls ietekmēt daudzu cilvēku dzīves un rosināt nepieciešamās diskusijas par šīm smagajām netaisnībām.”
Džufre apgalvoja, ka 2000. gadu sākumā kļuvusi par Epstīnu tirdzniecības tīkla upuri, kurā viņu, pēc viņas sacītā, izmantoja princis Endrū un citi ietekmīgi cilvēki.
Džufre bija viena no pirmajām, kas aicināja ierosināt kriminālvajāšanu pret Epstīnu, ar ko viņš galu galā saskārās. Epstīnam 2019. gada jūlijā tika izvirzīta apsūdzība par cilvēku tirdzniecību seksa nolūkos. Varas iestādes norāda, ka viņš izdarīja pašnāvību pāris nedēļas vēlāk, būdams ieslodzīts Ņujorkas Metropolitēna labošanas centrā.
Epstīna nāve gadiem ilgi ir izraisījusi strīdus, un daži apgalvo, ka viņš tika nogalināts cietumā, lai slēptu bagāto un ietekmīgo klientu atmaskošanu, kuri it kā bija iesaistīti intīmajos sakaros ar aptuveni 250 nepilngadīgām meitenēm viņa salā. 2024. gadā upuru grupa iesniedza prasību tiesā, apsūdzot FIB par to, ka tā ir noklusējusi savus izmeklēšanas trūkumus attiecībā uz Epstīnu.