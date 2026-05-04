Tramps pavēsta jaunumus Hormuza šaurumā iestrēgušo kuģu lietā
ASV pirmdien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
Tramps sniedza maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un aptuveni 20 000 jūrnieku. Irāna nosodīja šo rīcību kā pamiera pārkāpumu.
Tramps svētdien sociālajos tīklos publicētā ierakstā norādīja, ka Irānas karš ir skāris neitrālas un nevainīgas valstis un "mēs esam šīm valstīm paziņojuši, ka droši izvedīsim viņu kuģus no šiem ierobežotajiem ūdensceļiem, lai tie varētu brīvi un prasmīgi turpināt savu darbību".
"Brīvības projekts" sāksies pirmdienas rītā Tuvajos Austrumos, sacīja Tramps, piebilstot, ka viņa pārstāvjiem notiek sarunas ar Irānu, kas varētu novest pie kaut kā "ļoti pozitīva visiem".
ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka iniciatīvā tiks iesaistīti eskadriļas mīnu kuģi, vairāk nekā 100 lidmašīnas un 15 000 karavīru.
Kopš kara sākuma Persijas līcī ir iestrēguši kuģi un jūrnieki, daudzi no kuriem atrodas uz naftas un gāzes tankkuģiem un kravas kuģiem.
"Viņi ir apstākļu upuri," rakstīja Tramps un raksturoja šos centienus kā humānu žestu "Savienoto Valstu, Tuvo Austrumu valstu, bet jo īpaši Irānas valsts vārdā". Taču viņš izteica brīdinājumu: "Ja jebkādā veidā notiks iejaukšanās šajā humānajā procesā, diemžēl pret šo iejaukšanos nāksies vērsties ar spēku."
Irānas parlamenta Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ebrahims Azizi paziņoja, ka jebkāda iejaukšanās šaurumā tiks uzskatīta par pamiera pārkāpumu.
Tramps par iniciatīvu pavēstīja dažas stundas pēc tam, kad Irāna paziņoja, ka tā izskata ASV atbildi uz tās jaunāko priekšlikumu izbeigt karu, un skaidri norādīja, ka tās nav sarunas par kodolprogrammu.
Iepriekš svētdien netālu no Hormuza šauruma kāds kravas kuģis ziņoja, ka tam uzbrukuši vairāki kuteri, savukārt citam kuģim trāpījuši šāviņi. Tie bija pirmie uzbrukumi šajā reģionā kopš 22. aprīļa.