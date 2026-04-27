Mercs brīdina Trampu: Irāna pazemo ASV
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs uzskata, ka Irāna pazemo Savienotās Valstis, un brīdināja, ka konflikts, visticamāk, drīz nebeigsies.
"Irānieši acīmredzami ir spēcīgāki, nekā gaidīts, un amerikāņiem sarunās acīmredzami nav patiesi pārliecinošas stratēģijas," apmeklējot skolu savā dzimtajā pilsētā Marsbergā, sacīja Mercs. "Problēma ar šādiem konfliktiem vienmēr ir šāda - jums ne tikai jāiekļūst, bet arī jāizkļūst. Mēs to ļoti sāpīgi redzējām Afganistānā 20 gadus. Mēs to redzējām Irākā."
ASV "acīmredzami iesaistījās šajā karā bez jebkādas stratēģijas," tādējādi vēl vairāk apgrūtinot konflikta izbeigšanu, uzskata Mercs. "Jo īpaši tāpēc, ka irāņi acīmredzami ļoti prasmīgi risina sarunas vai vienkārši ļoti prasmīgi neveic sarunas," viņš piebilda. "Irānas vadība pazemo veselu valsti," uzskata Vācijas kanclers.
"Pašlaik situācija ir diezgan sarežģīta. Un tas mums izmaksā ļoti daudz naudas. Šis konflikts, šis karš pret Irānu, tieši ietekmē mūsu ekonomiku," atzina Mercs.
Viņš norādīja, ka Vācija ir gatava nosūtīt uz Hormuza šaurumu savus atmīnētāju kuģus, lai palīdzētu atjaunot satiksmi stratēģiski svarīgajā šaurumā. Tomēr priekšnoteikums tam ir karadarbības pārtraukšana.