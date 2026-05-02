ASV prezidents Donalds Tramps.
Šodien 09:47
Tramps reaģē uz spiedienu un nosūta Kongresam vēstuli par karadarbību Irānā
Karadarbība Irānā ir beigusies, vēstulēs ASV Kongresa augstākajiem likumdevējiem piektdien apliecināja Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps, šādi reaģējot uz spiedienu pieprasīt Kongresa pilnvarojumu šim konfliktam, kas turpinās jau trešo mēnesi.
"Kopš 2026. gada 7. aprīļa nav notikušas apšaudes starp Savienoto Valstu spēkiem un Irānu. Karadarbība, kas sākās 2026. gada 28. februārī, ir beigusies," Tramps pauda vēstulēs Pārstāvju palātas spīkeram Maikam Džonsonam un Senāta pagaidu prezidentam Čakam Graslijam.
Saskaņā ar likumu ASV prezidentam 60 dienu laikā pēc tam, kad viņš ir paziņojis likumdevējiem par militāru rīcību, ir jāsaņem Kongresa piekrišana vai arī jāpārtrauc karadarbība.