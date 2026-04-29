ASV prezidents Donalds Tramps un Aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Šodien 21:42
Pentagons atklāj, cik ASV izmaksājis karš pret Irānu
Karš pret Irānu līdz šim ASV izmaksājis aptuveni 25 miljardus ASV dolāru [21 miljardu eiro], trešdien paziņoja Aizsardzības ministrijas amatpersona Džūls Hērsts III.
Aprēķinā iekļauti visi izdevumi, kas radušies kopš operācijas "Epic Fury" sākuma, ziņoja Hērsts III. Lielākā daļa šīs summas iztērēta munīcijai. Viņš paziņoja, ka Pentagons ar Baltā nama starpniecību lūgs papildu budžetu, lai finansētu operācijas pret Irānu, tiklīdz būs gatavs pilnīgs konflikta izmaksu novērtējums.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumus Irānai. Teherāna atbildēja ar pretuzbrukumiem Izraēlai un Persijas līča valstīm, kā arī faktiski nobloķēja Hormuza šaurumu.
Savienotās Valstis atbildējušas ar Irānas ostu blokādi. Lai gan pašlaik starp karojošajām pusēm ir noslēgts pamiers, konflikta beigas nav redzamas, un sarunas starp Vašingtonu un Teherānu ir nonākušas strupceļā.