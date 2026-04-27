“Draudzīgais federālais slepkava”: pirms uzbrukuma Trampa pasākumā aizdomās turētais ģimenei nosūtījis manifestu
31 gadu vecais Kols Tomass Alens, kurš sestdien mēģināja ielauzties viesnīcas "Hilton" zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā, īsi pirms uzbrukuma ģimenes locekļiem nosūtītā vēstījumā asi vērsies pret ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas politiku un sevi dēvējis par “draudzīgo federālo slepkavu”.
Vēstījumos, kas nosūtīti īsi pirms tam, kad sestdienas vakarā pie Vašingtonas viesnīcas “Hilton” atskanēja šāvieni, vairākkārt netieši pieminēts ASV prezidents Donalds Tramps, nenosaucot viņu vārdā, kā arī paustas sūdzības par dažādām administrācijas darbībām, tostarp ASV triecieniem laivām, kuras tika turētas aizdomās par narkotiku kontrabandu Klusā okeāna austrumu daļā.
Izmeklētāji šos rakstus, kā arī ierakstus sociālajos tīklos un sarunas ar ģimenes locekļiem uzskata par vieniem no līdz šim skaidrākajiem pierādījumiem par aizdomās turētā domāšanas veidu un iespējamo motīvu.
Varasiestādes atklājušas daudzus ar aizdomās turēto saistītus pret Trampu vērstus sociālo tīklu ierakstus, norādīja viena tiesībsargājošo iestāžu amatpersona. Aizdomās turētais ir 31 gadu vecais Kalifornijas iedzīvotājs Kols Tomass Alens, kurš tiek apsūdzēts par mēģinājumu izlauzties cauri drošības kontroles punktam vakariņu norises vietā, būdams bruņots ar vairākiem šaujamieročiem un nažiem.
Alena brālis sazinājās ar policiju Ņūlondonā, Konektikutas štatā, pēc tam, kad bija saņēmis šo brāļa manifestu, pavēstīja tiesībsargājošo iestāžu amatpersona, kura nebija pilnvarota publiski komentēt notiekošo izmeklēšanu un runāja ar nosacījumu, ka paliks anonīma.
Ņūlondonas policijas departaments paziņoja, ka plkst. 22.49 — aptuveni divas stundas pēc apšaudes — ar to sazinājusies kāda persona, kas vēlējusies sniegt ar notikušo saistītu informāciju. Policija pēc tam nekavējoties informējusi federālās tiesībsargājošās iestādes.
Alena māsa, kura dzīvo Merilendā, izmeklētājiem sacīja, ka viņas brālis likumīgi iegādājies vairākus ieročus Kalifornijas ieroču veikalā un bez vecāku ziņas glabājis tos viņu mājās Toransā, norādīja amatpersona. Pēc amatpersonas teiktā, māsa raksturojusi brāli kā cilvēku, kuram bijusi nosliece uz radikāliem izteikumiem.
Alena manifests pārsniedza 1000 vārdus un atgādināja haotisku, dziļi personisku vēstījumu, kas gandrīz satraucoši sākās ar ikdienišķu “sveiki visiem!”, bet pēc tam pārgāja atvainošanās vārdos ģimenes locekļiem, kolēģiem un pat svešiniekiem, kuri, kā viņš baidījās, varētu tikt ierauti vardarbībā. Vēstījums mijās starp atzīšanos, aizvainojumu un atvadām — Alens pateicās cilvēkiem savā dzīvē, vienlaikus mēģinot izskaidrot uzbrukumu.
Citviet viņš svārstījās starp politiskām dusmām, reliģiskiem pamatojumiem un atbildēm iedomātiem kritiķiem. Viņš arī izteica izsmejošu kritiku par drošību Vašingtonas “Hilton” viesnīcā, zobojoties par, viņaprāt, paviršiem drošības pasākumiem un paužot pārsteigumu, ka viņam izdevies iekļūt viesnīcā bruņotam, netiekot pamanītam.
Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu teikto Alens 2023. gada oktobrī likumīgi iegādājies .38 kalibra pusautomātisko pistoli, bet divus gadus vēlāk — 12. kalibra bisi. Abas amatpersonas runāja anonīmi, jo nebija pilnvarotas publiski apspriest notiekošo izmeklēšanu.
Tiek uzskatīts, ka Alens ar vilcienu devies no Kalifornijas uz Čikāgu un pēc tam uz Vašingtonu, kur reģistrējies kā viesis viesnīcā, kur notika svinīgās vakariņas ar parasti stingru drošības režīmu, sacīja ģenerālprokurora pienākumu izpildītājs Tods Blanšs. Tiek uzskatīts, ka viņš rīkojies viens, un pirmdien viņam paredzēts izvirzīt kriminālapsūdzības.
Varasiestādes norāda, ka Alens mēģinājis skriet plašās Vašingtonas “Hilton” balles zāles virzienā, taču vardarbīgā incidentā viņš tika nogāzts zemē. Tā laikā atskanēja šāvieni, Tramps tika steigšus izvests no skatuves un netika ievainots, bet viesi meklēja patvērumu zem galdiem.
“Izskatās, ka viņš patiešām bija nolēmis vērsties pret cilvēkiem, kuri strādā administrācijā, visticamāk, arī pret prezidentu,” sacīja Blanšs.
Sociālo tīklu ieraksti, kas, šķiet, atbilst aizdomās turētajam, rāda viņu kā augsti izglītotu privātskolotāju un amatieru videospēļu izstrādātāju.
Alena profila foto no 2025. gada maija, šķiet, atbilst vīrieša izskatam attēlā, kurā redzama iespējamā uzbrucēja aizturēšana un kuru sestdienas vakarā publicēja Tramps. Fotogrāfijā, kas ievietota sociālajā tīklā “LinkedIn”, viņš redzams izlaiduma cepurē un mantijā pēc maģistra grāda iegūšanas datorzinātnēs Kalifornijas Štata universitātē Domingeshilsā.
Alens 2017. gadā ieguvis bakalaura grādu mehānikas inženierijā Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā Pasadenā. Viņš norādījis, ka tur piedalījies kristīgo studentu biedrībā un universitātes grupā, kas rīkojusi cīņas ar “Nerf” rotaļu ieročiem.
Vietējā “ABC” televīzijas stacija Losandželosā savulaik iekļāva interviju ar Alenu sižetā par jaunām tehnoloģijām, kas palīdzētu cilvēkiem novecojot. Viņš bija izstrādājis prototipu jaunam avārijas bremžu veidam ratiņkrēsliem.
Saskaņā ar federālajiem kampaņu finansēšanas datiem Alens 2024. gadā ziedojis 25 ASV dolārus Demokrātu partijas politiskās rīcības komitejai Kamalas Harisas prezidenta kampaņas atbalstam.
Tramps pēc notikušā, ko viņš uztvēra kā trešo mēģinājumu vērsties pret viņa dzīvību nepilnu divu gadu laikā, bija neierasti samierniecisks. Viņš izteica domu, ka viņa politiskie uzskati padarījuši viņu par atkārtotu mērķi, taču vienlaikus aicināja uz vienotību un starppartiju izlīgumu arvien vardarbīgākā pasaulē. “Tas vienmēr ir šokējoši, kad notiek kaut kas tāds. Ar mani tas jau nedaudz ir noticis. Un tas nekad nemainās,” Tramps sacīja žurnālistiem steigā sarīkotā preses konferencē Baltajā namā sestdienas vakarā.