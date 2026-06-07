Jēkabam Kubuliņam goda pjedestāls Ķeguma EMX250 sacīkstē
Latvijas motosportists Jēkabs Kubuliņš svētdien Ķeguma trasē "Zelta Zirgs" Eiropas čempionāta 250 kubikcentimetru klasē (EMX250) sestā posma otrajā braucienā izcīnīja trešo vietu un posma kopvērtējumā ierindojās piektajā pozīcijā.
Kubuliņš, kurš pirmajā braucienā bija 11. vietā, otrā brauciena pirmajā aplī bija līderis, taču turpinājumā noslīdēja uz trešo pozīciju un saglabāja to līdz finišam.
Arī otrajā braucienā uzvaru svinēja spānis Fransisko Garsija, kurš dienu iepriekš ieņēma pirmo vietu arī pirmajā braucienā.
Posma kopvērtējumā Garsija uzvarēja ar 50 punktiem, kamēr Kubuliņš ar 30 punktiem noslēdza sacensības piektajā pozīcijā.
Pēc sešiem Eiropas čempionāta posmiem kopvērtējuma līderis ar 252 punktiem ir Garsija. Kubuliņam 92 punkti dod 11. vietu.
Jau ziņots, ka Roberts Lūsis pamatsacensībām nekvalificējās, bet Tomass Šaicāns pirmajā braucienā izstājās ceturtajā aplī.
Tikmēr EMX125 klasē Tomass Dankerts, kurš pirmajā braucienā finišēja 34. vietā, arī otro braucienu noslēdza 34. pozīcijā.
Svētdien Ķegumā tiks aizvadīts pasaules čempionāta motokrosā astotais posms, un MX2 klasei sacensību braucieni būs plkst. 13.15 un plkst. 16.10, bet MXGP klasē - plkst. 14.15 un plkst. 17.10. Pasaules čempionāta ieskaišu braucienus translēs kanālā "Go3 Sport Open".