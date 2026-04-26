Trampa un Vensa evakuēšanas video izraisa daudzu neizpratni
Kamēr Amerika atgūstas pēc incidenta, kad sestdien viesnīcas "Hilton" zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā kāds vīrietis sarīkoja apšaudi, un nācās steigšus evakuēt ASV prezidentu Donaldu Trampu, viņa kundzi Melāniju, viceprezidentu Džeimsu Vensu un citas augsta ranga amatpersonas, sociālajos tīklos plašu ievērību guvis video, kurā daudzus samulsinājusi kāda nianse evakuācijas gaitā.
VP JD Vance is removed by his security team 15 seconds before Trumps team even clue on to what is happening. pic.twitter.com/ITXeORfrjU— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) April 26, 2026
Video redzams, ka augstāko amatpersonu apsardzi nodrošinošā Slepenā dienesta aģenti acumirklī izrauj Vensu no svinību galda un nogādā viņu drošībā, kamēr paiet diezgan ilgs laiks, līdz drošībā aizved Trampu un viņa sievu, kamēr šokētie svinību dalībnieki slēpjas zem galdiem. Prezidents paklūp, kamēr viņu izved no zāles.
Izdevums “Daily Express” norāda, ka par evakuācijas secību izbrīnītie MAGA atbalstītāji izteikuši pieņēmumu, ka Trampa aizsardzība notika pēc Vensa, lai vispirms nodrošinātu Melānijas drošību.
“Daily Express” korespondents atradās notikuma vietā, kad sākās haoss. “Atskanēja šāvieni, kas izklausījās kā paplātes nokrišana, tad Slepenā dienesta aģenti lielā ātrumā ieskrēja un burtiski nogāza prezidentu zemē, pēc tam viņu aizveda viņu prom no skatuves,” viņa stāstīto publicēja izdevums. “Bija ārkārtīga pārsteiguma skaņas, un visi nekavējoties paslēpās zem galda. Bija panika un apjukums, kamēr Slepenā dienesta aģenti skrēja pie prezidenta un evakuēja viņu no skatuves. (..) Daudzi klātesošie nesaprata, kas notiek, jo mums netika sniegta nekāda informācija. Taču drīz vien viss sāka izskatīties kā ierasti, jo apkalpojošais personāls sāka novākt traukus. (..) Visi skatījās savos telefonos, mēģinot saprast, kas noticis. Mani pašu kratīja drebuļi. (..) Iestājās sava veida kolektīvas histērijas brīdis, cilvēki sāka skandēt “Dievs, svētī Ameriku” un “uz priekšu, ASV!”.”
Varasiestādes uzskata, ka šāvējs ar vilcienu no Kalifornijas devies uz Čikāgu un pēc tam uz Vašingtonu, kur pierakstījies viesnīcā "Hilton", pavēstīja Blānšs. Tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonas, kas izpētījušas aizturētā elektroniskās ierīces, konstatējušas, ka viņa mērķis, domājams, bijuši Trampa administrācijas locekļi, kas piedalījās vakariņās, tai skaitā, visticamāk, arī pats prezidents, piebilda ģenerālprokurora amata izpildītājs.
Kā ziņots, pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā "Hilton", kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.
Jāatgādina, ka 2024. gada 13. jūlijā prezidenta vēlēšanu kampaņas pasākuma laikā Pensilvānijas štata Batlerā Trampu mēģināja nošaut 20 gadus vecais Tomass Krukss, kuru pēc tam nošāva slependienesta darbinieki. Viena Kruksa raidītā lode trāpīja Trampa ausī, cita nogalināja kādu pasākuma dalībnieku. Savukārt 2024. gada 15. septembrī Raiens Rauts mēģināja Trampu nošaut, kamēr toreizējais ASV prezidenta amata kandidāts spēlēja golfu starptautiskajā golfa klubā Floridas štata Vestpalmbīčā. Šā gada februārī Rautam piesprieda mūža ieslodzījumu.