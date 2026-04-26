Baltā nama korespondentu vakariņu laikā izcēlusies apšaude. Tramps ticis evakuēts. VIDEO
Baltā nama korespondentu vakariņu laikā Vašingtonas "Hilton" viesnīcā izcēlusies apšaude. Pēc tam, kad atskanēja šāvieni, no pasākuma nekavējoties tika evakuēts ASV prezidents Donalds Tramps, bet pasākuma viesi – tostarp politiķi, diplomāti un slavenības – meklējot glābiņu, patvērās zem banketa galdiem.
Amatpersonas ziņo, ka apšaudē no tuvas distances tika sašauts kāds drošības dienestu darbinieks, tomēr viņu no ievainojumiem paglāba ložu necauršaujamā veste. Citu cietušo apšaudē nebija, turklāt uzbrucējs pēc notikušā tika nekavējoties tika aizturēts.
Saskaņā ar policijas ziņojumiem, aizdomās turētais ir kāds 31 gadus vecs vīrietis no Kalifornijas, vārdā Kols Tomass Allens. Policija norādīja, ka viņš bija reģistrēts kā viesnīcas viesis, kas sniedza viņam likumisku piekļuvi hoteļa ēkai, kurā notika pasākums.
Video novērošanas kamerās redzams, ka viņš virzās uz balles zāli, kurā norisinājās vakariņas, un pat kādā mirklī viņš redzams skrienam garām drošības kontroles punktiem. Vīrietis bija smagi bruņojies - viņam līdzi bija bise, pistole un vairāki naži.
Tramps uzsvēra, ka uzbrucējs tika neitralizēts, pateicoties “ļoti drosmīgiem” drošības dienesta darbiniekiem. Prezidents vēlāk piebilda, ka ievainotais aģents ir “labā stāvoklī” un atrodas slimnīcā. Vietējās varas iestādes apstiprināja, ka arī aizdomās turamais ir hospitalizēts un atrodas policijas uzraudzībā.
Notikušais izraisīja plašu reakciju politiskajās aprindās. Daudzi likumdevēji pauda pateicību drošības dienestiem par ātro rīcību. Pārstāvju palātas loeklis Hakīms Džefrijs rakstīja: “Esmu pateicīgs par ātro likumsargu rīcību, lai aizsargātu visus no apšaudes.” Savukārt britu vēstnieks ASV Kristians Tērners uzsvēra: “Mēs esam pateicīgi par Slepenā dienesta ātro un profesionālo reakciju.”
Tramps komentāros pēc incidenta norādīja uz ASV prezidenta amata bīstamību, sakot: “Es nevaru iedomāties profesiju, kas būtu bīstamāka [par šo].” Viņš arī piebilda, ka politiskā vardarbība nav unikāla parādība tikai ASV, uzsverot: “Neviena valsts no tās nav pasargāta.”
Prezidents arī atzina, ka mirklī, kad dzirdēja troksni, viņš cerēja, ka tie nav šāvieni: “Es cerēju, ka vienkārši kādam nokritusi paplāte..." Jāpiemin, ka incidents notika tajā pašā viesnīcā, kur 1981. gadā tika sašauts ASV prezidents Ronalds Reigans.