“Tāda šobrīd ir pasaule, kurā dzīvojam” - Rubio komentē drošības incidentu ASV prezidenta apmeklētā pasākumā
ASV valsts sekretārs Marko Rubio komentējis sestdienas vakarā notikušo drošības incidentu pie Vašingtonas viesnīcas “Hilton” svinību zāles, kur tobrīd atradās ASV prezidents Donalds Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augsta līmeņa amatpersonas.
Viņš intervijā “Fox News” sacīja, ka pats šāvienus nav dzirdējis, taču redzējis, kā zālē steidzas drošības dienesta darbinieki. “Pirmais, par ko tu uzreiz sāc domāt, ir... vai pastāv iekšējs apdraudējums, vai pašā balles zālē ir kāds drauds?”
Viņš norāda, ka vērojis, kā personāls ievēro “visus drošības protokolus”.
“Tā bija diezgan neveiksmīga situācija, kas tur notika, kad viens cilvēks var izjaukt vienu no lielākajiem vakariem Vašingtonā, īpaši tad, kad pasākumā piedalās prezidents. Tāda nu šobrīd ir pasaule, kurā dzīvojam.”
Vīrietis centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste. Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.
Aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.