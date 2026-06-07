Maskava noraida “Eirovīzijas” mājienu: Krievijai “dāvanas” nevajagot
Krievijas producents Josifs Prigožins, komentējot “Eirovīzijas” dziesmu konkursa vadītāja Martina Grīna teikto, ka Krievija teorētiski varētu atkal piedalīties konkursā, paziņojis, ka Krievijai nav vajadzīgas “dāvanas”.
Intervijā kādai britu radiostacijai Grīns norādīja, ka Krievijas atgriešanās konkursā ir iespējama, ja tiek izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Tomēr Prigožins sacīja, ka neredz iemeslu, kāpēc Maskavai būtu jāpieņem šādi piedāvājumi.
“Pēdējā laikā konkursā uzvar nevis mūzika, bet politika. Daudz tika runāts par to, ka Izraēlai nevajadzētu piedalīties, taču beigās šī valsts tika pasargāta. Kāpēc tas pats netika darīts attiecībā uz Krieviju? Manuprāt, mums būtu nepieklājīgi piekrist šādiem nosacījumiem un atgriezties konkursā,” viņš sacīja.
Pēc viņa teiktā, Krievijai šādi žesti nav vajadzīgi, un viņš šādus paziņojumus neuztver kā nopietnu piedāvājumu.
Krievija no "Eirovīzijas" tika izslēgta 2022. gada 25. februārī, dienu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. EBU toreiz paziņoja, ka Krievijas dalība 2022. gada konkursā “diskreditētu” pasākumu. Savukārt 26. februārī Krievijas raidorganizācijas VGTRK, “Pirmais kanāls” un “Radio nams Ostankino” paziņoja par izstāšanos no EBU, bet vēlāk Krievijas pārstāvju dalība EBU struktūrās tika apturēta.