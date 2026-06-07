CSP dati rāda interesantu ainu.
Sabiedrība
Šodien 13:13
Atklāts, kāda vecuma cilvēku Latvijā ir visvairāk
Centrālās statistikas pārvaldes dati atklāj interesantu ainu par Latvijas iedzīvotāju vecumu — visvairāk cilvēku valstī šā gada sākumā bija vienā konkrētā vecuma grupā, un tā nav tā, ko daudzi varētu minēt pirmo.
Šā gada sākumā Latvijā bija 1 845 096 iedzīvotāji. No tiem 988 497 bija sievietes, bet 856 599 - vīrieši.
No visiem iedzīvotājiem visvairāk - 29 498 - šā gada sākumā bija 38 gadi, tai skaitā 15 207 vīriešiem un 14 291 sievietei. Savukārt 29 348 iedzīvotājiem gada sākumā bija 39 gadi, starp viņiem bija 15 163 vīrieši un 14 185 sievietes. Vēl 28 453 iedzīvotāji bija 42 gadus veci, tai skaitā 14 786 vīrieši un 13 667 sievietes.
Valstī šā gada sākumā bija arī 257 personas, kurām bija 100 un vairāk gadi. No viņiem 226 bija sievietes, bet 31 - vīrietis.