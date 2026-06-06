Kinodarbā par leģendāro basketbolisti Uļjanu Semjonovu nofilmējies arī Andris Biedriņš
Foto: Mārtiņš Ziders
Andris Biedriņš.
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Kinodarbā par leģendāro basketbolisti Uļjanu Semjonovu nofilmējies arī Andris Biedriņš

Una Eglīte

Žurnāls "Kas Jauns"

Bijušais NBA basketbolists Andris Biedriņš, kas pēdējos gados no publiskās dzīves turējies pa gabalu, ticis pie jauna izaicinājuma – nofilmējies kino!

Kinodarbā par leģendāro basketbolisti Uļjanu Semjo...

Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Andris redzams jaunajā filmā "Uļa" ("Ulya"), kas nesen piedzīvoja pasaules pirmizrādi prestižajā Kannu kinofestivālā Francijā. Filma vēsta par izcilo latviešu basketbolisti Uļjanu Semjonovu.

2026. gada 21. maijā Francijas dienvidos, kur norisinājās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā tika aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota sadarbībā veidotās spēlfilmas "Uļa" pirmizrāde.

Filmas "Uļa" pirmizrāde Kannās 2026. gada maijā

2026. gada 21. maijā Francijas dienvidos, kur norisinājās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā tika aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera ...

Filmā Biedriņš atveido vienu no visu laiku izcilākajiem Latvijas basketbolistiem – Jāni Krūmiņu. Jānis bija viens no padomju laika leģendām, kurš ar savu lielo augumu, būdams apmēram 2,20 metrus garš un 140 kilogramu smags, 60. gados guva būtisku priekšrocību Eiropas basketbolā. Filmas galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots intervijās atzinis, ka Biedriņš filmēšanas laukumā izrādījies pārsteidzoši organisks un ļoti ātri adaptējies kino videi. Aktieris norādījis, ka bijušais basketbolists patiesībā esot “izcils aktieris”.

Foto: ekrānuzņēmums no video
Andris Biedriņš filmā "Uļa" iejuties leģendārā basketbolista Jāņa Krūmiņa lomā.
Andris Biedriņš filmā "Uļa" iejuties leģendārā basketbolista Jāņa Krūmiņa lomā.

Savulaik Andris Biedriņš bija viens no atpazīstamākajiem Latvijas sportistiem pasaulē, vairākas sezonas aizvadot NBA kluba Goldensteitas "Warriors" sastāvā. Filmu "Uļa" režisējis Viesturs Kairišs, un tās pirmizrāde Kannās kļuvusi par vienu no skaļākajiem Latvijas kino notikumiem pēdējā laikā.

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FrancijaNBAAndris BiedriņšGoldensteitas WarriorsKannu kinofestivālsViesturs KairišsKārlis Arnolds Avots

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