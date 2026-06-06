Kinodarbā par leģendāro basketbolisti Uļjanu Semjonovu nofilmējies arī Andris Biedriņš
Bijušais NBA basketbolists Andris Biedriņš, kas pēdējos gados no publiskās dzīves turējies pa gabalu, ticis pie jauna izaicinājuma – nofilmējies kino!
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Andris redzams jaunajā filmā "Uļa" ("Ulya"), kas nesen piedzīvoja pasaules pirmizrādi prestižajā Kannu kinofestivālā Francijā. Filma vēsta par izcilo latviešu basketbolisti Uļjanu Semjonovu.
Filmas "Uļa" pirmizrāde Kannās 2026. gada maijā
2026. gada 21. maijā Francijas dienvidos, kur norisinājās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā tika aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera ...
Filmā Biedriņš atveido vienu no visu laiku izcilākajiem Latvijas basketbolistiem – Jāni Krūmiņu. Jānis bija viens no padomju laika leģendām, kurš ar savu lielo augumu, būdams apmēram 2,20 metrus garš un 140 kilogramu smags, 60. gados guva būtisku priekšrocību Eiropas basketbolā. Filmas galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots intervijās atzinis, ka Biedriņš filmēšanas laukumā izrādījies pārsteidzoši organisks un ļoti ātri adaptējies kino videi. Aktieris norādījis, ka bijušais basketbolists patiesībā esot “izcils aktieris”.
Savulaik Andris Biedriņš bija viens no atpazīstamākajiem Latvijas sportistiem pasaulē, vairākas sezonas aizvadot NBA kluba Goldensteitas "Warriors" sastāvā. Filmu "Uļa" režisējis Viesturs Kairišs, un tās pirmizrāde Kannās kļuvusi par vienu no skaļākajiem Latvijas kino notikumiem pēdējā laikā.