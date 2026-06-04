Par jauno NEPLP priekšsēdētāju ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete
Saeimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata, par jauno NEPLP priekšsēdētāju ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete, pavēstīja padomē.
“NEPLP priekšsēdētājas pienākumus uzņemos ar atbildību stratēģiski turpināt NEPLP darbu. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā informatīvās telpas drošība ir un arī turpmāk būs viena no NEPLP centrālajām stratēģiskajām prioritātēm. Vienlaikus turpināsim stiprināt kvalitatīvu un daudzveidīgu Latvijas mediju vidi, sekmēt medijpratību, veicināt latviešu valodas kvalitāti medijos, īstenot starptautisko sadarbību, kā arī sekmēt elektronisko mediju vides attīstību kopumā. Augstu novērtēju NEPLP profesionālo komandu, ar kuru kopā turpināsim strādāt Latvijas sabiedrības un valsts drošības interesēs!” – skaidro NEPLP priekšsēdētāja Aurēlija Ieva Druviete.
Savukārt par NEPLP vietnieci ar vienas balss pārsvaru ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska.
“Uzņemoties jaunos pienākumus, turpināšu ar pilnu atbildību veikt uzticēto darbu. Ņemot vērā elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomas attīstību, arī NEPLP darbības lauks ir paplašinājies, taču ir jāturpina iesāktie darbi, lai nodrošinātu drošu, konkurētspējīgu vidi un sabiedrībai pieejamus kvalitatīvus un uzticamus televīzijas, radio un audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma,” saka NEPLP priekšsēdētāja vietniece Ieva Kalderauska.
Āboliņš nolēmis nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās Kultūras ministrijas (KM) parlamentāro sekretāru. Parlamentārais sekretārs Latvijā ir otra augstākā politiskā amatpersona ministrijā aiz ministra, kuras uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām.