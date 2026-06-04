Pārtikas tirgotāji jaunajai valdībai signalizē: laiks mazināt birokrātiju
Pārtikas tirgotāju nozare no ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) sagaida līdzsvarotu pieeju, risinot problēmjautājumus visā pārtikas piegādes ķēdē, pauda Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) izpilddirektors Jānis Dubults.
Viņš norāda, ka, ekonomikas ministram turpinot darbu arī jaunajā valdībā, nav gaidāma krasa politikas kursa maiņa. Vienlaikus tirgotāji cer, ka ministrs jēgpilni izmantos atlikušos mēnešus, lai pārtikas apriti padarītu maksimāli efektīvu, stiprinātu uzņēmumu konkurētspēju un mazinātu birokrātiskos šķēršļus, tādējādi pārtiku padarot pieejamāku pircējiem.
Dubults atzīmē, ka nozare ministrijai ir prezentējusi ceļa karti birokrātijas mazināšanai - atcelt nepamatotās prasības kases sistēmu sertificēšanai, mazināt nejēdzīgas prasības cenu zīmēm, nepamatotus reklāmas ierobežojumus un citas prasības. Liela daļa šo prasību prasa būtiskus resursus, bet ne vienmēr sniedz pircējiem proporcionālu ieguvumu. Tāpēc prioritātei jābūt vienkāršākiem, skaidrākiem un praktiski izpildāmiem noteikumiem.
Tāpat nozare sagaida līdzsvarotu pieeju, risinot problēmjautājumus visā pārtikas piegādes ķēdē. Valstij esot jāredz visa piegādes ķēde un jāizprot visu iesaistīto loma pircējiem labvēlīgu apstākļu radīšanai. Piemēram, vietējās produkcijas īpatsvara kāpināšanai, ko mazumtirgotāji atbalsta, būtu jāmeklē risinājumi, kas stiprina ražotāju konkurētspēju, nevis ierobežo mazumtirgotājus, pauda Dubults.
Vienlaikus Dubults uzsvēra, ka LPTA sagaida, ka ministrs turpinās darbu pie samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes pārtikas produktiem. Tas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, no kura ieguvēji var būt gan pircēji, gan vietējie ražotāji. Tirgotāji ir gatavi šo samazinājumu pilnā apmērā nodot pircējiem, ko apliecinot arī nesen parakstītais memorands.
Jau ziņots, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Andris Kulbergs (AS).
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa.