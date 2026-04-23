Neierasta ziema un auksts pavasaris. Kādas laikapstākļu anomālijas mūs sagaida drīzumā
Latvija ir viena no valstīm, kas piedzīvoja neierasti aukstu un sniegotu ziemu, bet tagad arī pavasaris ir izrādījies vēss. Patiesībā tas nav nekas neparasts, apgalvo zinātnieki. Vaina meklējama globālajā sasilšanā.
Klimata pārmaiņas uz planētas turpinās un turpināsies vēl gadsimtiem ilgi, pat ja cilvēce novērš to cēloni — siltumnīcefekta gāzu izmešus atmosfērā. Laikapstākļu anomālijas tikai apstiprina vispārējo tendenci.
"Aukstums neatceļ globālo sasilšanu," skaidro Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules meteoroloģiskā organizācija. "Laikapstākļi ir īslaicīgi klimatiskie notikumi. Klimats — stāsts, kas ilgst desmitgadēm."
ANO norāda, ka, neskatoties uz periodiskiem novirzēm no normas (aukstums un karstums), vidējā temperatūra uz planētas pieaug rekordtempos pēdējo 10 tūkstošu gadu laikā. Pēdējie 11 gadi, no 2015. līdz 2025. gadam, bija karstākie visu novērojumu vēsturē.
Sasilšana izsist laikapstākļu "šūpoles" no līdzsvara, pastiprinot ekstrēmus laikapstākļu notikumus. Kā norāda ANO, "ilgtspējīgas klimata pārmaiņas neizslēdz periodiskus salus atsevišķos reģionos".
Tomēr kopumā aukstums ir iznīkstoša parādība sasilstošajā pasaulē. Aukstais 1953. gada vasaras piemērs kļūst arvien retāks, liecina Pasaules meteoroloģiskās organizācijas dati.
"Kopš 1950. gada ekstrēmo aukstumu biežums un intensitāte globālā mērogā ir samazinājušies, bet vidējās ziemas temperatūras ir pieaugušas," norāda meteorologi.
Klimata pārmaiņas dažkārt palēnina polāro virpuli — gaisa cirkulācijas motoru atmosfērā aiz polārā loka. Kas, savukārt, ir sliktas ziņas planētai, jo temperatūras paaugstināšanās Arktikā paātrina ledus kušanu. Baltie ledus slāņi atspoguļo saules gaismu, bet tumšie Ziemeļu jūru ūdeņi to uzsūc un veicina planētas sasilšanu.
El Ninjo rekords
El Ninjo ir globāla rakstura dabas parādība, kas aptver okeānu un atmosfēru. El Ninjo un pretēja rakstura parādība — La-Ninja — ir visizteiktākās globālās cikliskās klimata izmaiņas, kas izpaužas vairāku gadu laikā. El Ninjo ir anomāli liels Klusā okeāna virsmas ūdeņu temperatūras pieaugums.
Šo parādību maiņa nemaina kopējo enerģijas daudzumu uz planētas, atšķirībā no globālās sasilšanas, taču īslaicīgi pastiprina tās efektu. Un zinātnieki prognozē, ka šogad El Ninjo būs īpaši izteikts.
Iepriekšējais El Ninjo nebija tik spēcīgs. Tomēr 2023.–24. gada ziemā tas uzsildīja pasaules okeānu līdz rekordaugstiem rādītājiem, un līdz ar to 2024. gads kļuva par karstāko visā novērojumu vēsturē.
Cik nopietni tas ir šoreiz, kļūs skaidrs tikai maijā–jūnijā. Bet pats El Ninjo fenomens pilnībā izpaudīsies tikai decembrī–janvārī — tieši tāpēc peruāņu jūrnieki to nodēvējuši par "mazuli" (El Ninjo), par godu Jēzus bērnam.
Jaunais El Ninjo pastiprinās laikapstākļu "šūpoles", bet nemainīs globālās sasilšanas trajektoriju kopumā, raksta BBC.