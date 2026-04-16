Slovākija pārņem Orbāna funkcijas un draud bloķēt ES jaunās sankcijas pret Krieviju. Tās ministrs nesen aicināja piedot Krievijas zvērības
Bratislava bloķēs nākamo Eiropas Savienības (ES) sankciju paketi pret Krieviju, ja nesaņems garantijas naftas piegādēm pa cauruļvadu "Družba", ceturtdien paziņojis Slovākijas ārlietu ministrs Jurajs Blanārs. Slovākija un Ungārija, kas ir ļoti atkarīgas no Krievijas naftas, apsūdzējušas Kijivu, ka tā tīšām kavējas ar "Družba" remontu. Cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā Ukrainai 27. janvārī.
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico un viņa Ungārijas kolēģis Viktors Orbāns, kas svētdien cieta graujošu sakāvi parlamenta vēlēšanās, ir tuvākie Krievijas prezidenta Vladimira Putina sabiedrotie ES līderu vidū.
"Ja naftasvads "Družba" nebūs darba kārtībā, kad tiks lemts par 20. [sankciju] paketes apstiprināšanu, mēs to neapstiprināsim," uzrunājot Slovākijas likumdevējus, paziņoja Blanārs. "Mums nav citu instrumentu, kā piespiest Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas Komisiju nodot "Družbu" ekspluatācijā," viņš piebilda.
"Družba" ir aukstā kara laika mantojums, pa kuru Krievijas nafta tiek transportēta uz Slovākiju un Ungāriju. "Družbas" dēļ Orbāns nobloķēja Ukrainai paredzēto ES aizdevumu 90 miljardu eiro apmērā.
Blanārs paziņoja, ka Slovākija nebloķēs aizdevumu Ukrainai, neraugoties uz domstarpībām par cauruļvadu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Blanārs pērn paziņojis, ka sabiedrībai, iespējams, būtu jāpiedod Krievijas rīcība un jāatjauno dialogs ar Maskavu, lai izbeigtu Ukrainas karu. Blanārs intervijā vietējiem medijiem pauda uzskatu, ka karu nevar atrisināt tikai uz kaujas lauka, un uzsvēra diplomātijas un starptautiskās tiesības nozīmi. "Atgriezīsimies pie cieņas pret starptautiskajām tiesībām un meklēsim veidus, kā komunicēt ar Krieviju," viņš sacīja. "Un, iespējams, pat piedosim visu, kas noticis."
Tas izraisīja Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibiha niknu atbildi. "Juraj, Krievijas nesodāmības sajūta ir tās noziegumu pamatcēlonis. Ir naivi gaidīt, ka noziedznieks apstāsies, ja viņa noziegums tiek piedots, nevis sodīts," mikroblogošanas vietnē "X" paziņoja Sibiha. "Krievija sitīs arī pa otro vaigu. Un tiem, kuri šajā karā nav zaudējuši nevienu cilvēku, nav tiesību izteikt tādus apgalvojumus."