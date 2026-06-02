Traģēdija Smiltenes novadā: pēc ugunsgrēka šķūnī atrasts bojāgājušais
2026. gada 31. maijā pulksten 21.20 Smiltenes novada Brantu pagastā tika saņemta informācija par ugunsgrēku – pilnā platībā dega šķūnis, kurā tika glabāti siena ruļļi.
Notikuma vietā noskaidrots, ka tās tuvumā atradušies vairāki nepilngadīgi jaunieši. Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā šķūnī tika atrasts vienas personas līķis. Šobrīd tiek skaidrota bojāgājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, tostarp DNS ekspertīze.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un izmeklēšanā tiek vērtētas visas iespējamās notikuma versijas.
Ņemot vērā, ka notikumā iesaistītas nepilngadīgas personas, kuras ir īpaši aizsargājamas, Valsts policija no plašākiem komentāriem šobrīd atturas.
Valsts policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus vasaras brīvlaikā. Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērni vairāk laika pavada ārpus mājām un nereti bez pieaugušo uzraudzības. Tādēļ ir īpaši svarīgi atgādināt par drošu rīcību dažādās situācijās, tostarp par ugunsdrošību, aizliegumu spēlēties ar uguni, petardēm un citiem bīstamiem priekšmetiem, kā arī nepieciešamību informēt vecākus par savu atrašanās vietu. Savlaicīgas sarunas par drošību un atbildīgu rīcību var palīdzēt novērst nelaimes gadījumus un veicināt to, lai vasaras brīvlaiks bērniem aizritētu droši.