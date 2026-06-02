Noslēdzies VENDEN 2026. gada bērnu zīmējumu konkurss “Ūdens mūsu pasaulē”, uzvarētāji no visas Latvijas
Šajā pavasarī noslēdzās jau piektais VENDEN rīkotais bērnu zīmējumu konkurss “Ūdens mūsu pasaulē”, kas ik gadu tiek organizēts par godu ANO Pasaules Ūdens dienai. Arī šoreiz konkursa balvu fonds sasniedza 8500 eiro – par šo summu izglītības iestādes, kurās mācās laureāti, varēja papildināt sporta inventāru vai iegādāties mācību procesam nepieciešamos materiālus.
Uzvarētāji tika noteikti gan neatkarīgas mākslinieciskās žūrijas vērtējumā, gan publiskajā balsojumā, savukārt vienam no vairāk nekā 8200 iesūtītajiem darbiem VENDEN piešķīra īpašo simpātiju balvu.
VENDEN mārketinga direktore Jeļena Kozlova norāda, ka šogad pārsniegti vairāki rekordi, tostarp saņemts par aptuveni 10% vairāk zīmējumu nekā pērn: “Mums ir patiess prieks, ka interese par konkursu ar katru gadu pieaug. Arvien vairāk izglītības iestāžu no visas Latvijas iesūta zīmējumus, kuros bērni radoši un patiesi atspoguļo savu redzējumu par ūdens nozīmi mūsu pasaulē. Mēs augstu vērtējam pedagogu ieguldījumu – viņu spēju iedvesmot bērnus, iepazīstināt ar dažādām mākslas tehnikām un vienlaikus palīdzēt izprast ūdens resursu nozīmi cilvēka dzīvē. Arī šogad balvas nonāca pie laureātiem dažādos Latvijas reģionos, savukārt ikviens konkursa dalībnieks saņēma personalizētu drukātu diplomu par dalību. Sirsnīgs paldies pedagogiem un izglītības iestādēm par atsaucību un ieguldīto darbu!”
Visvairāk – 2093 zīmējumus – konkursā iesūtīja izglītības iestādes no Rīgas. Ļoti aktīvi bija arī pedagogi Daugavpilī (312 zīmējumi), Valmieras novadā (299), Jūrmalā (293), Liepājā (293), Jelgavā (278), Kuldīgas novadā (272) un citviet. Kopumā konkursā tika iesūtīti bērnu darbi no 35 Latvijas novadiem un 7 valstspilsētām.
Arī šogad, visus iesūtītos bērnu zīmējumus izvērtēja neatkarīga radošā žūrija, kuras sastāvā ir divi mākslinieki, Latvijas Mākslinieku savienības biedri un Baldones Mākslas skolas pedagogi – Tālivaldis Muzikants un Ieva Muzikante. Šogad, lielā iesūtīto darbu apjoma dēļ, neatkarīgajai mākslinieciskajai žūrijai lēmuma pieņemšana bija īpaši grūta. Vērtēšanas process noritēja vairāk nekā nedēļu, un katrs zīmējums tika rūpīgi izvērtēts, lai godam izceltu tos, kuros vislabāk atklājās tēmas dziļums, bērna radošais skatījums un mākslinieciskā izteiksme.
Individuālo darbu kategorijā žūrija īpaši augstu vērtēja bērna patstāvīgu izpausmi, radošumu, oriģinālu tēmas interpretāciju, krāsu lietojumu, kompozīcijas kvalitāti un darba kopējo estētisko iespaidu. Savukārt grupu darbu vērtēšanā būtiska nozīme bija bērnu savstarpējai sadarbībai, katra dalībnieka individuālā ieguldījuma saglabāšanai, kompozicionālajai vienotībai, radošai tehniku un materiālu izmantošanai, kā arī pedagogu atbalstošajai lomai darba tapšanas procesā.
Uzvarētāji gan mākslinieciskās žūrijas vērtējumā, gan publiskajā balsojumā tika noteikti četrās kategorijās – atbilstoši autoru vecumam un darba formai: individuāli vai grupā. Pēc rūpīgas darbu izvērtēšanas mākslinieciskā žūrija noteica 12 uzvarētājus, piešķīra 13 atzinības rakstus, kā arī teju 120 veicināšanas balvas un ap 200 pateicības rakstus par māksliniecisko izpildījumu. Tikām publiskajā balsojumā uzvarētājus noteica atbalstītāju aktivitāte, laika posmā no 20. līdz 29. martam par zīmējumiem balsojot vietnē www.udensdiena.lv. Balsojuma rezultātā tika noteikti 12 uzvarētāji un 28 veicināšanas balvu ieguvēji. Katras kategorijas 1. vietas laureāta pārstāvētā izglītības iestāde saņēma 500 eiro sporta inventāra vai mācību procesam nepieciešamo materiālu iegādei, 2. vietas ieguvēja izglītības iestāde – 300 eiro, bet 3. vietas ieguvēja – 200 eiro. Zīmējumu autori saņēma balvas no VENDEN sadarbības partnera ģimenes izklaides un atpūtas parka ADVENTICA, kas atrodas Rīgā, iepirkšanās centrā “Olimpia”, un dāvanas no VENDEN.
Uzvarētāji pēc žūrijas vērtējuma:
Kategorija individuāls darbs, 2–4 gadi:
- “Zemūdens pasaule”, Markuss S., 4 gadi, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”;
- “Lāsītes prieks un bēdas”, Eva T., 3 gadi, Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”;
- “Zivtiņa ūdenī”, Adrija Ļ., 3 gadi, Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Laumiņas Rezidence” filiāle Bākūžu ielā.
Atzinības rakstus saņem:
- “Ūdensmeitiņa”, Milliana Š., 4 gadi, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis”;
- “Zivtiņa akvārijā un lietus uz saules”, Reičela D., 4 gadi, Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta Rasa” Mārupes filiāle;
- “Trubūdens”, Nora Grēta N., 4 gadi, Pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”.
Kategorija grupas darbs, 2–4 gadi:
- “Lielais Kanagavas vilnis”, 2. vidējā grupa, 4 gadi, Pirmsskolas izglītības iestāde “Mīlulis”;
- “Par tīriem Ludzas ūdeņiem”, grupa “Mārītes”, 2 gadi, Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”;
- “Draudzība zem ūdens”, grupa “Zvaniņi”, 3 gadi, Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”.
Atzinības rakstus saņem:
- “Zemūdens piedzīvojumi”, grupa “Cālēni”, 4 gadi, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”;
- “Reņģes”, kopdarbs, autori Elija T., Estere R., Namejs N., Odrija Katrīna K., Elīna N., 4 gadi, Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”;
- “Zem ūdens”, kopdarbs, autori Elīza B., Dāvis B., Ieva S., Aleksandrs O., Aleksandrs S., 3 gadi, Eglaines pamatskolas pirmsskola.
Kategorija individuāls darbs, 5–7 gadi:
- “Ūdens meitene”, Esta D., 6 gadi, Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes “Mana Mārīte” struktūrvienība Bauskas ielā;
- “Plūdīsim pa straumi”, Ralfs Š., 5 gadi, Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”;
- “Ūdens manā pasaulē”, Jānis Vigo V., 6 gadi, Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola.
Atzinības rakstus saņem:
- “Vannas prieki ar tīru ūdeni”, Kurts S., 5 gadi, Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena”;
- “Zemūdens draudzene”, Valerija Č., 6 gadi, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes filiāle Smilšu ielā;
- “Ūdens mūsu pasaulē”, Elizabete A., 6 gadi, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa”.
Kategorija grupas darbs, 5–7 gadi:
- “Ūdensrozes”, grupa “Bitītes”, 6 gadi, Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde;
- “Jautrie peldētāji”, 9. grupa “Mārītes”, 6 gadi, Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”;
- “Pārgājienā ar Venden!”, grupa “Zvirbulēni”, 6 gadi, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”.
Atzinības rakstus saņem:
- “Ūdens pasaule”, kopdarbs, autori Daniels N., Kārlis N., Tomass P., Martins Š., 5 gadi, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles pirmsskola;
- “Jautrais vilnītis!”, grupa “Taurenīši”, 6 gadi, Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”;
- “Raibā zemūdens pasaule”, 8. grupa “Kāpēcīši”, 5 gadi, Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
- “Rūķēnu pastaiga lietainā dienā”, 7. grupa “Rūķēni”, 7 gadi, Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”.
Publiskā balsojuma uzvarētāji:
Kategorija individuāls darbs, 2–4 gadi:
- “Ūdens – kā dzīvības avots”, Patrīcija J., 2 gadi, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” filiāle Parādes ielā;
- “Ūdens dziļumos”, Alens M., 4 gadi, Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”;
- “Ūdens ir it visur un arī dabai ļoti nepieciešams”, Odrija A., 3 gadi, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara”.
Kategorija grupas darbs, 2–4 gadi:
- “Okeāna dzelmē”, grupa “Zīļuki”, 4 gadi, Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”;
- “Ūdens burbulīšu deja”, 1. grupa “Bitītes”, 2 gadi, Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde;
- “Zivtiņas peld”, grupa “Rūķīši”, 3 gadi, Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde.
Kategorija individuāls darbs, 5–7 gadi:
- “Tīrs ūdens, tīra pasaule - priecīgi mēs!”, Elisa Mia Ū., 5 gadi, Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde;
- Ronalds S., 6 gadi, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis”;
- “Ūdens - dzīvības pamats”, Marika K., 5 gadi, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pirmsskola.
Kategorija grupas darbs, 5–7 gadi:
- “Kam vajadzīgs ūdens?”, 8. grupa “Bitītes”, 5 gadi, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”;
- “Sargāsim ūdeni kopā!”, 18. grupa “Pūcēns”, 5 gadi, Saldus pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
- “Mūsu dzīvības planēta”, 4. grupa “Gliemezīši”, 5 gadi, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Māra”.
Savukārt VENDEN simpātiju balvu šogad ieguva Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” sešgadīgo bērnu grupa “Lāči” ar radošo darbu “Maģiskā okeāna dzīve”, kurā no plastilīna veidota koša kompozīcija ar dzīvespriecīgām zivtiņām un citiem ūdens iemītniekiem. Darba autori saņēma dāvanas no VENDEN, kā arī balvu no sadarbības partnera ģimenes izklaides un atpūtas parka ADVENTICA, kas atrodas iepirkšanās centrā “Olimpia”. Tāpat simpātiju balvas ieguvēju pārstāvētā izglītības iestāde saņēma naudas balvu – 500 eiro sporta vai mācībām noderīgu materiālu iegādei.
Detalizēts žūrijas vērtējuma skaidrojums, publiskā balsojuma rezultāts, konkursa nolikums, kā arī iesūtītie zīmējumi apskatāmi vietnē www.udensdiena.lv.