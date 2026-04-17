Orbāns sniedz pirmo interviju pēc sakāves vēlēšanās. „Mēs nevaram tā turpināt!"
Kremlim draudzīgais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kas cieta spēcīgu sakāvi valsts parlamenta vēlēšanās, sniedzis savu pirmo interviju, kurā norāda, ka viņa pārstāvētajai partijai "Fidesz" ir jāmainās.
„Tas ir skaidrs zaudējums. Zaudējuma mērogs ir liels,” viņš pauda "Youtube" kanāla „Patriota” tiešraidē . Jāatgādina, ka svētdien notikušajās vēlēšanās opozīcijas līdera Pētera Maģara partija "Tisza" guva izšķirošu uzvaru, iegūstot 138 vietas Ungārijas 199 vietu lielajā parlamentā. Tikmēr "Fidesz" bija jāsamierinās ar 55 vietām.
„Es sajutu sāpes un tukšumu,” viņš teica, piebilstot, ka šobrīd cenšas pārvarēt lielu šoku. "Es domāju, ka mēs uzvarēsim,” viņš atzina, norādot, ka viņš kā partijas līderis uzņemas atbildību par zaudējumu. Tāpat viņš pauda, ka partija nevar vairs darboties tāpat kā līdz šim: "Ir nepieciešama pilnīga atjaunošanās, un tas attiecas ne tikai uz "Fidesz", bet arī uz visu nacionālo pusi [labējās kustības flangu],” viņš pauda.
Tikmēr Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars cēlis trauksmi par aizejošās Orbāna valdības aktivitātēm, norādot, ka valsts varas kabinetos “iekrampējušies” Krievijai draudzīgā Viktora Orbāna valdības pārstāvji veic aizdomīgas darbības.
“Mēs saņemam arvien vairāk ziņojumu par plaša mēroga dokumentu iznīcināšanu dažādās ministrijās, ar tām saistītajās iestādēs un uzņēmumos, kas ir pietuvināti partijai “Fidesz”,” portālā “X” pauda Maģars.
Iepriekš viņš norādīja, ka Orbāna laikā nelikumības pastrādājušie var būt droši – “nāksies pašiem pļaut to, ko sējuši”. Maģars arī atkārtoti atteicies no Ungārijas Valsts policijas piedāvātas apsardzes, sakot, “Paldies vēlreiz policijas šefam, bet man nav par ko baidīties un valsti es plānoju vadīt tā, lai man nebūtu, par ko baidīties arī nākotnē”.
Maģars plāno faktiski stāties amatā maija sākumā un aicināja paātrināt parlamentārās procedūras. Orbāns iepriekš bloķēja ES lēmumu pēc tam, kad tika apturēta Krievijas naftas tranzītu caur "Družba" cauruļvadu. Pēc Maģara teiktā, aizdevuma jautājums varētu tikt atrisināts, tiklīdz būs pabeigti infrastruktūras remontdarbi.