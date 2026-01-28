FOTO: Keita Midltone pārsteidz ar reti redzētu frizūru - viņas vienkāršība sajūsmina fanus
Otrdien Velsas princese Keita Midltone devās uz Bredfordu, lai piedalītos vairākos pasākumos, uzsverot kopienas un dabas nozīmi. Līdzās vizītes saturiskajai pusei uzmanību piesaistīja arī kāda šķietami neliela detaļa, kas nepalika nepamanīta viņas cienītājiem.
Rīta pusē Keita izskatījās īpaši stilīgi — viņa bija tērpusies piegulošā Holland Cooper žaketē, ko saskaņoja ar mokas brūnu džemperi. Vēlāk Keita devās uz Wakefield Trinity regbija līgas klubu, lai uzzinātu par viņu sabiedrības iesaistes programmām, un pat pati izgāja laukumā, piedaloties prasmju treniņā.
Pārģērbusies brīvākā apģērbā — tostarp haki zaļā jakā — Keita izskatījās kā īpaši eleganta, satiekoties ar vienu no regbija komandas spēlētājiem, un nolēma, ka matus vajadzētu sasiet.
Gadu gaitā princese nereti dēvēta par neoficiālo “updo” (matu sakārtojuma uz augšu) karalieni — viņa bieži izvēlējusies greznas, sarežģītas frizūras, tostarp arī bizes, taču šī ir pirmā reize, kad karaliskā persona redzēta ar sānu bizi, kas atgādina stilu, kādu nereti izvēlas skolnieces.
Šī ikdienišķākā frizūra karaliskos fanus ātri vien sajūsmināja — daudzi slavēja nākamās karalienes izskatu.
Kāds cilvēks vietnē “X” rakstīja: “Esmu apsēsts ar viņas matiem bizē.” Cits komentēja: “Vau, man patīk!” Vēl kāds teica: “Tie mati ir absolūti satriecoši.” Savukārt vēl kāds ierakstīja: “Katrīnas mati ir vienkārši krāšņi.”