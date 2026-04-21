Krievijas armija frontē radījusi "Starlink aizstājēju", okupantu risinājums sasmīdina soctīklu lietotājus
Krievijas militārpersonas ir sākušas izvietot alternatīvus sakaru tīklus, izmantojot kabeļus, radio kanālus un mobilās tehnoloģijas.
Pēc tam, kad Krievijas vienībām tika ierobežota piekļuve "Starlink" satelītsakariem, Krievijas armija saskārās ar nopietnām problēmām frontes līnijās un sāka meklēt alternatīvas datu pārraides metodes. Soctīklos publicētā fotoattēlā redzams "Starlink aizstājējs", ko Krievijas karaspēks izmanto Donbasā. Fotoattēls uzņemts netālu no Očeretino ciema Doneckas apgabalā.
Par to ziņo "Telegram" kanāls "Ukraine Context", kas ir pietuvināts Ukrainas militārajam izlūkdienestam.
Neaizsargāta infrastruktūra
Fotoattēlā redzams sakaru stabs ar daudziem kabeļiem, kas saplūst vienā punktā. Šī konfigurācija šķiet neaizsargāta: Ukrainas bruņoto spēku drona radīti bojājumi atbalsta stabam vai savienojuma mezglam varētu izraisīt vienlaicīgu visa tīkla sabrukšanu. Atšķirībā no satelītsakariem, šāda sistēma balstās uz fizisko infrastruktūru un tai nepieciešama pastāvīga apkope kaujas zonās.
"Kamēr Īlons Masks palaiž raķetes, šī ir maksimālas izmaksu efektivitātes koncepcija: viens koka stabs aizstāj visu orbitālo zvaigznāju, nodrošinot "stabilus" sakarus līdz pirmajam spēcīgajam vējam vai šrapneļa triecienam," teikts komentārā.
Eksperti norāda, ka pēc "Starlink" ierobežojumiem Krievijas vienības sāka izmantot LTE tīklu, radio kanālu un fiksēto tālruņu savienojumu kombināciju, kas stabilitātes un drošības ziņā ir zemāka par satelīta internetu. Ukrainas avoti iepriekš ziņoja, ka nereģistrētu "Starlink" termināļu slēgšana sarežģīja Krievijas karaspēka vadību un kontroli un samazināja noteiktu operāciju efektivitāti, jo īpaši to, kurās iesaistīti droni.