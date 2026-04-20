Pārsteidzošs pavērsiens Baltijas jūrā iestrēgušā kuprvaļa drāmā
Jau mēnesi daudzu uzmanība ir pievērsta milzu kuprvalim — vietējie mediji viņu nosaukuši par Timmiju — Baltijas jūrā, kurš ilgu laiku bija iestrēdzis pie Vācijas piekrastes. Nesen pēc vairākkārtējiem neveiksmīgiem glābšanas mēģinājumiem vietējās varas iestādes atmeta ar roku slimā un novārgušā dzīvnieka turpmākiem glābšanas mēģinājumiem, un atlika vien gaidīt viņa nāvi. Pirmdien notika kaut kas negaidīts.
Pateicoties ūdens līmeņa kāpumam un palīdzot spēcīgam vējam, pirmdien 12,35 metrus garais Timmijs sācis peldēt paša spēkiem. Viņu pavada glābšanas laivas, cerot veiksmīgi viņam palīdzēt atrast ceļu uz glābiņu Atlantijas okeānā.
Kaut gan pēdējā laikā glābēju un varas iestāžu optimisms bija manāmi noplacis, pagājušās nedēļas beigās parādījās cerības stariņš. Svētdienas rītā Timmijs jau demonstrējis krietni lielāku enerģiju, tādējādi glābēji bija sagatavojuši laivas, lai — ja viņš sāktu pats peldēt — atvieglotu dzīvnieka ceļu Ziemeļjūras virzienā un tālāk atklātā okeānā.
Pagājušās nedēļas vidū divi multimiljonāri paziņoja par pēdējās cerības operācijas finansēšanu, kurai viņi saņēma varas iestāžu apstiprinājumu. Viņu plāns paredzēja zem vaļa spurām pabīdīt gaisa spilvenus, lai to ūdenī uzmanīgi paceltu uz brezenta, kas no abām pusēm piestiprināts pie pontona. Pēc tam vali ar velkoni bija paredzēts nogādāt uz Ziemeļjūru un, ja iespējams, līdz pat Atlantijas okeānam. Kaut gan ir cerības, ka šo operāciju tomēr nenāksies veikt, viens no tās finansētājiem, multimiljonārs un “Media-Markt” mazumtirdzniecības tīkla dibinātājs Valters Guncs pauda šaubas, lai ar laivām izdosies veiksmīgi virzīt vali pareizā virzienā uz glābiņu un viņš atkal neizdomās uzsēsties uz sēkļa.
Jauns.lv jau vēstīja, ka naktī uz 23. martu Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Tās izdvesa jauns tēviņš, kurš vairs nespēja atgriezties dziļākos ūdeņos. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas centās palīdzēt milzim nokļūt drošākā vietā, taču nesekmīgi. Tomēr 27. martā milzim paša spēkiem izdevās atbrīvoties no sēkļa, un parādījās reālas cerības uz viņa izglābšanu. Šīs cerības saņēma triecienu, kad pēc dažām dienām viņš iestrēga smiltīs jau pie Pēla salas Meklenburgas līcī, un gandrīz mēnesi līdz pat 20. aprīļa rītam viņš nebija izkustējies no vietas un viņa stāvokli vērtēja kā ļoti sliktu.
Savai dzīvei nepiemērotajā Baltijas jūrā Timmijs bija vairākkārt pamanīts jau kopš marta sākuma — sākotnēji pie Vismāras ostas, vēlāk Lībekas līcī un pie Šteinbekas piekrastes Ziemeļrietummēklenburgas apriņķī. Dzīvnieks vairākkārt bija sapinies tīklos, un glābējiem izdevās viņu daļēji atbrīvot. Vairākkārt valis bija iestrēdzis.
Nesen jūras biologs Fabians Riters izteicās “Scientific American” vācu izdevumam “Spektrum der Wissenschaft” norādīja, ka valis ļoti smagi cietis, viņa mutē ir tīkla paliekas, kas dzīvniekam neļauj normāli baroties, pat ja viņš uz to būtu bijis spējīgs. Šī iemesla dēļ vaļa izdzīvošanas izredzes būtu bijušas niecīgas arī tad, ja viņam kaut kā būtu izdevies iepeldēt dziļākos ūdeņos un peldēt pareizā virzienā, jo ceļš uz glābiņu Atlantijas okeānā ir vairākus simtus kilometrus tāls. “Tīkls viņa mutē, visticamāk, rada sāpes un neļauj neko daudz ieēst, ja vispār viņš to spēj. Galu galā tas būtu nāves spriedums neatkarīgi no tā, cik tālu viņam izdotos aizpeldēt.”
Pagaidām nav skaidrs, kā valis nonāca Baltijas jūrā. Tā nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi. Riters uzskata, ka, iespējams, Timmijs šeit nonāca, jo apmaldījās, bija ar veselības problēmām un dezorientēts. “Tā iemesli varētu būt, piemēram, dzirdes bojājumi zemūdens trokšņu dēļ. Dažkārt kuprvaļi vienkārši parādās negaidītās vietās. Tāpēc iespējams, ka tas bija vienkārši ziņkārīgs un tāpēc nonāca Baltijas jūrā. Tādas lietas laiku pa laikam notiek,” viņš sacīja. Tomēr galvenā versija ir apmaldīšanās. “Es uzskatu, ka ir maz ticams, ka tas apzināti iepeldēja Baltijas jūrā. Skaidrs, ka, kad to pirmo reizi pamanīja [marta sākumā], tīkls jau bija aptinies ap ķermeni. Tas noteikti pasliktināja situāciju.”