Pie Vācijas piekrastes izšķiras milzu vaļa Timmija liktenis. Speciālisti izsakās, kas ar viņu notiks
Jau divarpus nedēļas daudzu uzmanība ir pievērsta milzu kuprvalim — vietējie mediji viņu nosaukuši par Timmiju — Baltijas jūrā, kurš iestrēdzis pie Vācijas piekrastes, un ļaudis ne tikai Vācijā, bet arī daudzviet citur Eiropā turpina cerēt uz brīnumu.
Diemžēl izskatās, ka Holivudas stila “happy end” šoreiz nebūs, jūras biologi un veterinārārsti neredz iespēju Timmiju izglābt. Kuprvalis jau gandrīz nedēļu atrodas vienā un tajā pašā vietā pie Pēla salas, pēdējā laikā tika apsvērts glābšanas mēģinājums ar katamarānu, taču pēc rūpīgas izvērtēšanas šī ideja atmesta — valis ir pārāk vājš transportēšanai, Baltijas jūras ietekmē ļoti bojātā āda neizturētu siksnas un varētu rasties plīsumi, vēsta “Stern”.
Trešdien visi glābšanas mēģinājumi tika pārtraukti. Kopš tā laika vairāk nekā 12 metrus garo vali nepārtraukti novēro, un ugunsdzēsēji viņu regulāri aplaista ar ūdeni. Vācijas Okeanogrāfijas muzeja vadītājs Burkards Bašeks skaidroja, ka glābšanas mēģinājumi ir izbeigti, jo ūdens līmenis ir pārāk zems, bet vaļa spēki pārāk izsīkuši, viņš pats vairs nav spējīgs atbrīvoties.
“Mēs darījām visu, lai dotu viņam iespēju. Tā ir ārkārtēja traģēdija. Taču viņš pats to bija izvēlējies,” skumji atzina Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes vides ministrs Tils Bakhauss. Viņš norādīja, ka dzīvnieks ir “smagi slims”, un viņa bojāeja ir tikai laika jautājums. “Tikai mēs nezinām, cik ilgs būs šis process. To neviens nezina,” viņš piebilda. Pēdējā laikā tika apsvērts vēl viens glābšanas mēģinājums ar katamarānu, taču nu tas ir atmests, sacīja ministrs.
Jūras biologs Fabians Riters izteicās “Scientific American” vācu izdevumam “Spektrum der Wissenschaft” norādīja, ka valis ļoti smagi cietis, viņa mutē ir tīkla paliekas, kas dzīvniekam neļauj normāli baroties, pat ja viņš uz to būtu bijis spējīgs. Šī iemesla dēļ vaļa izdzīvošanas izredzes būtu bijušas niecīgas arī tad, ja viņam kaut kā būtu izdevies iepeldēt dziļākos ūdeņos un peldēt pareizā virzienā, jo ceļš uz glābiņu Atlantijas okeānā ir vairākus simtus kilometrus tāls. “Tīkls viņa mutē, visticamāk, rada sāpes un neļauj neko daudz ieēst, ja vispār viņš to spēj. Galu galā tas būtu nāves spriedums neatkarīgi no tā, cik tālu viņam izdotos aizpeldēt.”
Vai izbeigt Timmija ciešanas?
Riters uzsvēra, ka visas iesaistītās puses ir vienojušās, ka dzīvnieka eitanāzija ir izslēgta. “Šāda rīcība ir loģistiski pārāk sarežģīta, īpaši tāpēc, ka dzīvnieks pašlaik guļ uz mīkstas grunts. Vēl ir arī jautājums par veidu. Ir trīs iespējas: piemēram, varētu ievadīt lielu toksīna devu, taču neviens nezina, cik daudz tā būtu nepieciešams kuprvalim. Otrs variants ir izmantot lielkalibra šaujamieročus. Problēma ir tāda, ka šāvienam būtu jābūt ārkārtīgi precīzam, pretējā gadījumā dzīvnieks ciestu vēl vairāk. Trešā iespēja būtu spridzeklis. Lai gan tas būtu visefektīvākais, kas notiktu, ja to visu nofilmētu kameras? Visa pasaule skatītos. Nē, tas nebūtu labs risinājums,” sacīja speciālists.
Kas notiks pēc Timmija nāves?
“Ķermenis tiks izvilkts krastā ar smago tehniku, un veterinārārsti to rūpīgi izmeklēs: asins analīzes, iekšējie ievainojumi, piesārņojuma līmenis, parazīti. Protams, ikviens ir ieinteresēts noskaidrot, kādu tieši kaitējumu tīkls ir radījis viņa mutē vai gremošanas traktā. Pēc tam vaļa ķermenis ir jāsadala un jālikvidē,” uzskata Riters.
Savukārt ministrs Bakhauss paziņoja, ka plāns ir gatavs, un notiek pēdējā saskaņošana. Izcelšanas darbiem būs nepieciešamas divas dienas sagatavošanai un viena diena pašai operācijai.
Pēc nāves vaļa ķermeni paredzēts nogādāt Vācijas Okeanogrāfijas muzejā, kur noteiks dzīvnieka nāves cēloni.
Kā Timmijs nokļuva savai dzīvei nepiemērotajā Baltijas jūrā?
Pagaidām nav skaidrs, kā valis nonāca Baltijas jūrā. Tā nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi.
Riters uzskata, ka, iespējams, Timmijs šeit nonāca, jo apmaldījās, bija ar veselības problēmām un dezorientēts. “Tā iemesli varētu būt, piemēram, dzirdes bojājumi zemūdens trokšņu dēļ. Dažkārt kuprvaļi vienkārši parādās negaidītās vietās. Tāpēc iespējams, ka tas bija vienkārši ziņkārīgs un tāpēc nonāca Baltijas jūrā. Tādas lietas laiku pa laikam notiek,” viņš sacīja. Tomēr galvenā versija ir apmaldīšanās. “Es uzskatu, ka ir maz ticams, ka tas apzināti iepeldēja Baltijas jūrā. Skaidrs, ka, kad to pirmo reizi pamanīja [marta sākumā], tīkls jau bija aptinies ap ķermeni. Tas noteikti pasliktināja situāciju.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka naktī uz 23. martu Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Tās izdvesa jauns tēviņš, kurš vairs nespēja atgriezties dziļākos ūdeņos. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas centās palīdzēt milzim nokļūt drošākā vietā, taču nesekmīgi. Tomēr 27. martā milzim paša spēkiem izdevās atbrīvoties no sēkļa, un parādījās reālas cerības uz viņa izglābšanu. Šīs cerības saņēma triecienu, kad pēc dažām dienām viņš iestrēga smiltīs jau pie Pēla salas Meklenburgas līcī, un kopš tā laika vairs nav izkustējies no vietas.