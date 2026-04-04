Baltijas jūras smiltīs iestrēgušā vaļa glābšanas drāma tuvojas beigām. Ministrs atklāj, ka glābējiem pat izsaka nāves draudus
Gandrīz divas nedēļas ilgstošā drāma Baltijas jūrā, cenšoties izglābt pie Vācijas piekrastes iestrēgušo kuprvali, tuvojas noslēgumam. Ļaudis ne tikai Vācijā, bet arī daudzviet citur Eiropā ar aizturētu elpu cerēja, ka brīnums notiks.
Tagad glābēji ir atzinuši, ka cerības vali glābt ir zudušas. Apmēram 12-15 metru lielais kuprvalis vispirms tika pamanīts 23. marta rītā iestrēdzis smiltīs pie Timmendorferas pludmales Lībekas līča piekrastē. Pēc vērienīgas glābšanas operācijas, iesaistot tehniku, izdevās panākt viņa aizpeldēšanu, taču jau pēc dažām dienām viņš iestrēga smiltīs jau pie Pēla salas Meklenburgas līcī.
“Mēs esam kategoriski pārliecināti, ka dzīvnieks tur nomirs,” skumji atzina Vācijas Okeanogrāfijas muzeja vadītājs Burkards Bašeks. Savukārt Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes vides ministrs Tils Bakhauss emocionālā preses konferencē paziņoja, ka glābēji bija “mēģinājuši visu, lai dotu viņam iespēju”, un notikušo nodēvēja “ārkārtēju traģēdiju”.
“Greenpeace” jūras biologs Tilo Māks norādīja, ka glābēji centās neļaut valim iepeldēt seklā līcī pie Pēla salas, taču dzīvnieks tik un tā to izdarīja. Pašlaik dzīvnieks ir tik ļoti novārdzis, ka glābēji atteikušies no mēģinājumiem panākt viņa aizpeldēšanu.
Bakhauss paziņojis, ka ap vali izveidota 500 metru drošības zona, lai tas varētu nomirt bez uzbāzīgu cilvēku klātbūtnes, šis aizliegums attiecas arī uz dronu lidojumiem. Lai mazinātu vaļa ciešanas, ugunsdzēsēji regulāri viņu aplaista ar ūdeni. Tā kā Baltijas jūras sāļums ir krietni nepietiekams normālai vaļa dzīvošanai, viņa āda ir ļoti cietusi.
Ministrs arī paziņoja, ka sakarā lēmumu ar glābšanas pasākumu izbeigšanu, pastiprinājušies glābējiem paustie draudi, esot izteikti pat draudi nogalināt. “Es saprotu, ka ļaudis situāciju uztver ļoti emocionāli,” paziņoja ministrs, taču norādīja, ka draudu izteikšana glābējiem ir nepieļaujama, un solīja aktīvi vērsties, kuri viņiem sūta naidpilnus vēstījumus.
Pēc nāves vaļa ķermeni paredzēts nogādāt Vācijas Okeanogrāfijas muzejā, kur noteiks dzīvnieka nāves cēloni.
Pagaidām nav skaidrs, kā valis nonāca dzīvei nepiemērotajā Baltijas jūrā. Speciālisti norāda, ka dzīvnieks, iespējams, iestrēga migrācijas laikā. Baltijas jūra nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo tā nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi. Nav īsti skaidrs, kādēļ šie milži tomēr iemaldās Baltijas jūrā. Okeāna pētījumu centra speciālists Jans Dīrkings pieļauj iespēju, ka vaļi seko zivju bariem, kas mēdz iepeldēt no Ziemeļjūras. Pavasarī kuprvaļi parasti migrē no dienvidu ziemošanas vietām uz barošanās vietām tālos ziemeļos, un atsevišķi eksemplāri, sevišķi jauni tēviņi, var apmaldīties un nokļūt Baltijas jūrā.