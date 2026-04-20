Kamēr Venss grasās doties uz miera sarunām, Irāna ziņo, ka neplāno runāt ar ASV
Baltais nams paziņojis, ka ASV delegācija, ASV viceprezidenta Džemsa Deivida Vensa vadībā, grasās doties uz Pakistānu jaunai miera sarunu kārtai ar Irānu. Tikmēr Irānas valsts televīzija (IRIB) ziņo , ka Teherānai nav nodoma piedalīties turpmākajās sarunās ar Vašingtonu.
Aizvadītajā dienā ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ASV delegācija dosies uz Pakistānu jaunai sarunu kārtai ar Irānu. Sociālajos tīklos publicētā ziņojumā viņš rakstīja, ka viņa pārstāvji ieradīsies Islāmābādā pirmdienas vakarā.
Bet neilgi pēc tam Baltais nams paziņoja, ka delegāciju vadīs ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss. Baltā nama amatpersona medijam BBC apstiprināja, ka delegācijā būs arī Donalda Trampa padomnieki Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, kuri piedalījās arī iepriekšējās sarunu kārtās ar Irānu.
Tikmēr Irānas valsts televīzija (IRIB) ziņo, ka Teherānai neesot nodoma piedalīties turpmākās sarunās ar Vašingtonu, paziņojot, ka Teherānai "pašlaik nav plānu piedalīties nākamajā Irānas un ASV sarunu kārtā ". Savukārt Irānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA apgalvoja, ka "neesot skaidras perspektīvas, kas norādītu, ka sarunas varētu būt auglīgas ". Irānas Islāma Republikas vēstnieks Pakistānā Amiri Mogadams vietnē "X" pauda sekojošo: "Jūs nevarat vienlaikus pārkāpt starptautiskās tiesības, stiprināt blokādi, draudēt Irānai ar turpmākiem kara noziegumiem, uzturēt nepamatotas prasības un tērēt laiku ar bezjēdzīgu retoriku, izliekoties, ka strādājat "diplomātijas" labā."
Vairāki Irānas plašsaziņas līdzekļi norāda, ka priekšnoteikums miera sarunām būtu ASV jūras blokādes atcelšana Irānas ostām. Šo jautājumu vēl vairāk sarežģī svētdienas paziņojums, ka ASV Jūras spēki Omānas līcī ir sagrābuši Irānas kravas kuģi.
Tajā pašā laikā jau ziņots, ka Irāna Hormuza šauruma tuvumā nedēļas nogalē raidīja uguni pret diviem kuģiem, kuriem iepriekš bija devusi atļauju šaurumu šķērsot. Viens no diviem kuģiem kas tika sašauts identificēts kā kuģis "Sanmar Herald", kas kuģoja ar Indijas karogu. Mediju rīcībā nonācis radiopārraides audioieraksts no jūras izlūkošanas uzņēmuma "Tanker Trackers", kas izseko kravu. Tajā dzirdams, kā kāda persona identificē kuģi un saka, ka tā ir saņēmusi atļauju šķērsot šaurumu. "Jūs man devāt atļauju doties ceļā! Un tagad jūs šaujat! Ļaujiet man pagriezties atpakaļ!" ierakstā norāda persona.