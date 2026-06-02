Limbažu novada mobilā Senioru skola noslēdz mācību gadu Staicelē
Pavasarīgajā 26. maija dienā Staicelē norisinājās Limbažu novada mobilās Senioru skolas mācību gada noslēgums - pasākums, kurā gandarījums par paveikto savijās ar kopā būšanas prieku.
Dienas sākumā pilsētas simbols profesors Stārķis iesildīja dalībniekus ar rīta jogu, kam sekoja vingrošana fiziskās veselības un līdzsvara uzlabošanai - to vadīja Limbažu slimnīcas fizioterapeite Anna Veigale. Pēc tam seniori devās foto orientēšanās maršrutā Salacas krastos, kur darba lapu attēliem bija pievienotas aizvadītajā gadā gūtās atziņas. Staiceles parkā zem varenā ozola skolotāja Līga Siliņa aicināja visus kopīgā dziesmā un ritmiskās kustībās - mūzika raisīja nostalģiskas atmiņas par jaunības ballēm.
Turpinot iepazīt vietējos dārgumus, seniori apmeklēja Stārķu parku - Latvijas stārķu zemi -, kur tā izveidotājs Jānis Bakmanis dalījās stāstā par šīs vietas tapšanu. Dienas vidū dalībnieki viesojās Staiceles bibliotēkā un ieturēja pusdienas pie Audēju namiņa mūziķa Māra Grīnberga pavadībā. Pēcpusdienā bioloģe un biotopu eksperte Maija Medne nolasīja lekciju par augu daudzveidību pilsētā un laukos - pasākumu organizēja Staiceles bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct Vidzemes centru. Dienu noslēdza sadziedāšanās "Dziesmu virpulī".
Īpašu pienesumu sniedza Staiceles jauniešu kapelas muzikālais priekšnesums un Labklājības ministra video apsveikums, kurā seniori tika aicināti būt sabiedriski aktīvi mūža garumā. Domājot par nākotni, dalībnieki aizpildīja anketas par šī gada pieredzi un vēlamajām tēmām turpmākajam darbam.
Pasākums noslēdzās ar emocionāliem pateicības vārdiem un rokasspiedieniem. Senioru skolas saime izsaka sirsnīgu paldies Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītājam Erlenam Mahtam par uzņemšanu, kultūras nama vadītājai Aigai Baslikai par radošo garu, Lībiešu muzeja "Pivālind" vadītājai Indrai Jaunzemai un putras varītāju komandai, TIC vadītājai Inesei Timermanei, Regnāram Neripam par svētku enerģiju, mūziķiem Līgai Siliņai un Mārim Grīnbergam, Staiceles bibliotēkai un Stārķu parka saimniekam Jānim Bakmanim. Vislielākā pateicība — katram senioram par dzīvesprieku un vēlmi augt līdzi laikam.