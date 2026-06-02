Lietuvu pāršalc spridzināšanas draudu vilnis: skolas un citas iestādes saņēmušas draudu vēstules
Desmitiem skolu un citu iestāžu Lietuvā otrdienas rītā saņēma draudus par sprādzienbīstamiem priekšmetiem, paziņoja policija.
Kā liecina Policijas departamenta sniegtā informācija, krievu valodā nosūtītajās e-pasta vēstulēs tika apgalvots, ka skolu, dzelzceļa stacijas un lidostas telpās ir novietoti sprāgstvielu priekšmeti.
"Policija šodien jau ir saņēmusi apmēram 40 ziņojumus. Informācija tiek pārbaudīta un analizēta, un šajā posmā mēs neredzam nekādu reālu apdraudējumu," norādīja policija.
Par skolu drošību atbildīgās amatpersonas tika aicinātas pārbaudīt skolu telpas un nekavējoties sazināties ar ārkārtas situāciju dienestiem, ja tiek atrasti aizdomīgi priekšmeti.
Skolas visā Lietuvā saņēma draudu e-pasta vēstules arī pirmdien, kad sākās valsts eksāmenu sesija.
Dažu dienu laikā 2023. gada oktobrī pa e-pastu tika izsūtīti tūkstošiem viltus spridzināšanas draudu skolām, bērnudārziem un pašvaldībām visā Lietuvā. Arī Latvijā un Igaunijā tika saņemtas daudzas līdzīgas e-pasta vēstules ar nepatiesiem spridzināšanas draudiem.
Lietuvas Valsts drošības departaments toreiz paziņoja, ka tas, visticamāk, bijis mērķtiecīgs un koordinēts naidīgas valsts uzbrukums, kura mērķis ir radīt spriedzi, izraisīt paniku, traucēt un destabilizēt iestāžu darbu un vairot neuzticību.
Atsevišķas spridzināšanas draudu vēstules Lietuvas skolās un citās institūcijās saņemtas arī 2024. un 2025. gadā.