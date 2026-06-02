Tomu Hārdiju padzen no seriāla? Atklājas skandalozas detaļas par aktiera uzvedību
Pēc vairāku nedēļu ilgām spekulācijām par notikumiem seriāla "MobLand" aizkulisēs uzmanības centrā nonācis Toms Hārdijs. Aktiera turpmākā dalība projektā kļuvusi par karstu diskusiju tematu gan medijos, gan fanu vidū. Viņš esot atlaists…
Izskanējušas ziņas, ka Toms Hārdijs atlaists no seriāla “MobLand” saistībā ar konfliktiem ar producentiem un to, ka licis “Oskara” balvas ieguvējai Helēnai Mirrenai uzņemšanas laukumā gaidīt vairākas stundas.
48 gadus vecais Hārdijs atbrīvots no darba britu kriminālseriālā pēc tam, kad darbs pie otrās sezonas uzņemšanas bija noslēdzies. Vairāki plašsaziņas līdzekļi vēstīja, ka šāds lēmums pieņemts pēc atkārtotām domstarpībām ar seriāla radošo komandu.
Kāds anonīms avots izdevumam “The Hollywood Reporter” apgalvoja, ka britu aktieris “stundām ilgi atteicies iznākt no sava treilera”, liekot 80 gadus vecajai Mirenai un 73 gadus vecajam Pīrsam Brosnanam gaidīt filmēšanas laukumā vairākas stundas.
Kinodīvas Mirrenas apbrīnojami labestīgā attieksme šobrīd ir pārsteigusi daudzus. Ja aktrise uz Hārdiju ir dusmīga, viņa to nekādi neizrāda. Ceturtdien, 28. maijā, viņa savā “Instagram” kontā publicēja Hārdija fotogrāfiju un pievienoja vēstījumu: “Mīlu tevi tagad un vienmēr, Helēna”
Seriāls “MobLand” pirmizrādi platformā “Paramount+” piedzīvoja 2025. gadā. TV šovs stāsta par divām konkurējošām mafijas ģimenēm, kas cīnās, lai nosargātu savas impērijas.
Papildus runām par Hārdija nesaskaņām ar producentiem izskanējuši arī apgalvojumi, ka aktieris regulāri vēlējies kaut ko labot scenārijā, turklāt neesot bijis apmierināts ar arvien pieaugošo uzmanību, kas seriālā tika pievērsta viņa kolēģiem. Neraugoties uz sākotnējiem ziņojumiem, ka viņš izslēgts no seriāla, kāds filmēšanas komandai pietuvināts avots ceturtdien, 28. maijā, izdevumam “Variety” apliecinājis: “Toms nav atlaists, durvis uz trešo sezonu nav aizvērtas, un pašlaik notiek radošu jautājumu risināšana.”
Publikācijā norādīts – lai gan starp Hārdiju un producentiem Džezu Batervortu un Deividu Glaseru patiešām valdījusi spriedze, abas puses aktīvi cenšas risināt visas radošās domstarpības.
2015. gadā plaši tika apspriestas Hārdija nesaskaņas ar Šarlīzi Teronu filmas “Mad Max: Fury Road” (“Trakais Makss: Skarbais ceļš”) uzņemšanas laikā. Abi aktieri filmējās kopā šajā asa sižeta filmā, un Terona vēlāk atzina, ka sadarbība izvērtusies stipri vētraina.
2022. gadā izdotajā grāmatā “Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road” filmas operatora asistents Marks Gelnihts stāstīja, ka konflikts sasniedza kulmināciju brīdī, kad Hārdijs ieradās filmēšanas laukumā trīs stundas vēlāk, lai gan zināja, ka Terona jau sen bija atnākusi un gaidīja. Kad viņš beidzot ieradās filmēšanas laukumā, Terona neslēpa sašutumu un viņu vairākkārt nolamāja. Pēc Gelnihta teiktā, tas Hārdiju sadusmojis tik ļoti, ka viņš strauji meties pie kolēģes. Operators arī apgalvoja, ka Terona dusmās izsaukusies: "Uzlieciet tam nelietim simt tūkstošu dolāru sodu par katru minūti, kuras dēļ viņš aizkavējis visu filmēšanas komandu!"