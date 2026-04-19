Tramps draud iznīcināt visas Irānas elektrostacijas un tiltus. Irāna norāda, ka negrasās nodot ASV savu bagātināto urānu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pirmdien Pakistānā tiks uzsāktas jaunas pamiera sarunas ar Irānu, piedraudot iznīcināt "visas Irānas elektrostacijas un tiltus", ja Irāna nepieņems pamiera vienošanos. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks Saīds Hatibzāde paziņojis, ka Irāna negrasās nodot ASV savu bagātināto urānu.
Virknē ziņojumu, kas publicēti ASV prezidenta sociālo mediju kontos, Tramps paziņoja par jaunas amerikāņu delegācijas nosūtīšanu uz Pakistānu sarunām ar Irānu, neprecizējot, kuri ASV amatpersonas tiks nosūtītas uz Islāmābādu šai otrajai sarunu kārtai ar Irānu. Pirmo sarunu kārtu vadīja ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Savā vēstījumā Tramps arī apsūdzēja Irānu pamiera līguma pārkāpšanā, sestdien Hormuza šaurumā apšaudot kuģus. Tāpat viņš draudēja iznīcināt civilo infrastruktūru Irānā, ja valsts nepieņems Amerikas Savienoto Valstu ierosināto vienošanos. "Ja viņi to nedarīs, Amerikas Savienotās Valstis iznīcinās katru elektrostaciju un katru tiltu Irānā ," draudēja ASV prezidents.
Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks Saīds Hatibzāde paziņojis, ka Irāna negrasās nodot ASV savu bagātināto urānu. “Varu apliecināt, ka uz Amerikas Savienotajām Valstīm netiks nosūtīts bagātināts urāns,” intervijā ziņu aģentūrai "Associated Press" norādīja Hatibzāde, piebilstot, ka šāda ideja ir “lemta neveiksmei” un netiks pieņemta, pat ja Irāna ir gatava risināt starptautiskās bažas.
Bagātinātais urāns joprojām ir galvenais domstarpību jautājums Irānas un ASV pamiera noslēgšanā un tajā joprojām valda lielas neskaidrības. Tramps vēl piektdien pauda, ka Vašingtona varētu sadarboties ar Teherānu, lai pārņemtu Irānas bagātināto urānu un nogādātu to ASV. Tikmēr Hatibzāde, uzstājoties diplomātiskajā forumā Antaljā, kritizēja ASV nostāju, apsūdzot to par turēšanos pie prasībām, kuras Irāna uzskata par pārmērīgām.
“Mēs vēl neesam gatavi vienoties par konkrētu tikšanos, jo ir jautājumi, kuros amerikāņi vēl nav atteikušies no savas maksimālistiskās nostājas,” viņš norādīja, vienlaikus aicinot Vašingtonu vairāk ņemt vērā Teherānas bažas, īpaši attiecībā uz Irānai noteiktajām sankcijām.
Jāpiemin, ka bagātinātais urāns ir urāns, kurā ir palielināts noteikta izotopa – urāna-235 (U-235) – daudzums. Urāna bagātināšana ir tehniski sarežģīts un lēns process, kas prasa speciālas iekārtas. Ļoti augsti bagātināts urāns (90%) tiek izmantots kodolieroču pagatavošanā.