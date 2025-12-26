Rumānija pie Ukrainas robežas paceļ iznīcinātājus F-16 Krievijas dronu uzbrukuma Odesas apgabalam laikā.
Pasaulē
Šodien 15:17
Rumānija pie Ukrainas robežas paceļ iznīcinātājus F-16
Aizvadītajā naktī Rumānija pacēlusi iznīcinātājus F-16, lai Krievijas dronu uzbrukuma laikā Odesas apgabalā uzraudzītu situāciju gaisa telpā pie robežas ar Ukrainu, paziņoja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Krievijas bezpilota lidaparāti nav pārkāpuši Rumānijas gaisa telpu.
Abi iznīcinātāji pacēlušies no gaisa spēku bāzes Fetešti, lai uzraudzītu situāciju gaisa telpā pierobežas zonā ar Ukrainu, Tulčas apriņķa ziemeļos. Šis apgabals robežojas ar Odesas apgabala Izmailas rajonu. Rumānijas pretgaisa aizsardzības sistēma bija konstatējusi Krievijas izšautu dronu grupas virzību uz Ukrainas Donavas ostām.
Vienlaikus Krievijas droni nebija šķērsojuši Rumānijas gaisa telpu. Iznīcinātāji atgriezās bāzē un droši nolaidās.
Ceturtdien Polijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēra Krievijas izlūkošanas lidmašīnu. Daļa gaisa telpas virs Polijas tika slēgta, jo tika atklātas meteozondes ar kontrabandu, kas pārvietojās no Baltkrievijas teritorijas.