Okupanti modernizējuši "Shahed" dronus, radot papildu draudus Ukrainas aviācijai
Krievija ir modernizējusi savu visplašāk izmantoto uzbrukuma bezpilota lidaparātu (UAV), lai stātos pretī Ukrainas pretgaisa aizsardzībai.
Ukraina pirmo reizi ir fiksējusi Krieviju, izmantojot modernizētu "Shahed" bezpilota lidaparātu, kas aprīkots ar R-60 gaiss-gaiss vadāmu raķeti. Par to ziņoja Ukrainas militārpersonas, uzsverot, ka šī konfigurācija pārveido dronu par raķešu nesēju, kas spēj uzbrukt helikopteriem un taktiskajām lidmašīnām, kas medī "Shahed".
Tās ir sliktas ziņas Ukrainai: ienaidnieka uzbrukuma bezpilota lidaparātu notriekšana tagad kļūs grūtāka un bīstamāka. Šo informāciju vēlāk apstiprināja komunikāciju eksperts Sergejs Flešs. Viņš publicēja modernizētā Krievijas drona fotoattēlu un atzīmēja, ka šis aprīkojums ir īpaši izstrādāts, lai stātos pretī Ukrainas pretdronu aviācijai.
Flešs norāda, ka R-60 raķete pirmo reizi tika pamanīta uz "Shahed" šodienas, 1. decembra, uzbrukuma laikā. Šis gudrais solis ļauj Krievijai paplašināt savu uzbrukuma dronu iespējas un radīt papildu draudus Ukrainas aviācijai, un Krievija turpina modernizēt savus bezpilota lidaparātus. Iepriekš tie bija aprīkoti ar kamerām, kas ļāva tos izmantot kā izlūkošanas dronus. Turklāt Krievija nesen iegādājās "Shahed" dronus, ko var vadīt reāllaikā.