Poļi stiprina drošību: par 3,6 miljardiem būvēs "Eiropā modernāko" vairogu pret Krievijas droniem
Polija piektdien parakstījusi līgumus par "Eiropā modernākās pretdronu sistēmas" izveidi, paziņojis Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Šis ir vēsturisks brīdis (..), mēs patiešām esam absolūtā pagrieziena punktā Polijas, Eiropas un NATO austrumu robežas efektīvā, augstas veiktspējas aizsardzībā," paziņoja Tusks, piebilstot, ka Polijas robežas būs "vislabāk aizsargātās Eiropā". Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs apstiprināja mediju iepriekš ziņoto, ka līgumu izmaksas sasniedz aptuveni 3,6 miljardus eiro.
Jaunā sistēma "San" ietvers 18 pretdronu baterijas, 52 kaujas vadus, 18 vadības vienības un aptuveni 700 transportlīdzekļus. Paredzēts, ka sistēma pilnībā sāks darboties pēc diviem gadiem, atklāja ministrs. Līgumi par tās izveidi parakstīti ar Polijas valsts un privātā sektora uzņēmumiem, kā arī ar Norvēģijas uzņēmumu "Kongsberg". "Kongsberg" norādīja, ka tā Polijas armijai piegādās 18 baterijas CUAS aptuveni 1,4 miljardu eiro vērtībā.
Pretdronu sistēmas izveide Polijai kļuva par neatliekamu nepieciešamību pēc tam, kad Varšavai un tās NATO sabiedrotajiem septembrī nācās pacelt gaisā iznīcinātājus, kad Polijas gaisa telpu pārkāpa aptuveni 20 Krievijas dronu.
"San" papildinās Polijā izstrādāto daudzlīmeņu pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas ietver programmu "Wisla" ar ASV vidēja darbības rādiusa sistēmām "Patriot", programmu "Narew", kurā iesaistītas britu tuvā darbības rādiusa raķetes zeme-gaiss, un tā dēvētās ļoti tuva darbības rādiusa raķešu "Pilica" un "Pilica+" programmas. Visa pretgaisa aizsardzības vairoga kopējās izmaksas aplēstas uz 50 miljardiem eiro, atklāja aizsardzības ministrs.