Krievijas dronu uzbrukumu dēļ evakuēts ciems Rumānijā
Pēc Krievijas dronu uzbrukumiem Turcijas kuģim, kas pārvadāja sašķidrināto naftas gāzi, ticis evakuēts Plauru ciemats Rumānijā.
No Rumānijas Plauru ciema, kas atrodas tieši pāri Donavai no Ukrainas ostas pilsētas Izmajilas, tika evakuēti no 100 līdz 150 cilvēkiem. Agresorvalsts dronu skartais SNG tankkuģis "Orinda" kuģoja zem Turcijas karoga, un tā 16 Turcijas apkalpes locekļi ir pametuši kuģi bez gūtiem ievainojumiem, paziņojusi Turcijas valdība.
Tjūdors Černega un Čeatalkioi komūnas [kurā ietilpst arī Plauru ciemats] mērs, sacīja, ka varas iestādes pārbauda ciematu "māju pēc mājas" un evakuē arī dzīvniekus. Mērs sacīja, ka situācija ir "ļoti nopietna", norādot, ka kuģis "varētu eksplodēt jebkurā brīdī".
NATO un ES dalībvalsts Rumānija, kurai ir 614 kilometru gara robeža ar Ukrainu, vairākkārt ziņojusi par Krievijas droniem, kas neatļauti ielauzušies tās gaisa telpā vai avarējuši tās teritorijā. 11. novembrī Rumānijas Aizsardzības ministrija ziņoja, ka Rumānijas teritorijā nokritis Krievu raidīts drons. Un arī septembrī Krievijas drons neatļauti ielidoja Rumānijas gaisa telpā, kur uzturējās aptuveni 50 minūtes.