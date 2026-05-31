“Aizej pēc dažām lietām un atstāj pusalgu” - pircēji sašutuši par pārtikas cenām veikalos
Ikdienas pārtikas pirkumu izmaksas turpina raisīt plašas diskusijas iedzīvotāju vidū. Sociālajā platformā “Threads” kādas lietotājas ieraksts par sajūtu, ka pārtikas cenas kļuvušas nesamērīgi augstas, ātri izraisīja komentāru virkni ar dažādiem pircēju novērojumiem.
Sociālajā platformā “Threads” plašu diskusiju izraisījis jautājums par pārtikas cenām Latvijā. Lietotāja ar segvārdu “kucinsvaig” aizsāka diskusiju, rakstot: “Tikai man liekas, vai pārtikas cenas pēdējā laikā ir pilnīgs kosmoss? Aizej pēc dažām lietām un atstāj pusalgas sajūtu.”
Komentāros daļa lietotāju viņai piekrita, norādot, ka ikdienas iepirkšanās kļuvusi ievērojami dārgāka. Kāda komentētāja rakstīja, ka nopirkusi dārzeņus zupai un samaksājusi aptuveni 12 eiro. “Nopietni?!” viņa piebilda.
Tomēr ne visi diskusijas dalībnieki piekrita, ka situācija ir tik dramatiska. Kāds lietotājs norādīja, ka “noslēpums ir pirkt vairumā”, savukārt cits atgādināja par akcijām, piemēram, sviestu par 0,99 eiro. Komentāros gan izskanēja arī pretēja pieredze — daži aicināja paskatīties ne tikai uz sviesta, bet arī olīveļļas un citu produktu cenām.
Diskusijā netrūka arī ironijas. Kāds lietotājs pajokoja, ka, ja “dažas lietas” nozīmē dzērienus un uzkodas, tad līdz algai tiešām varētu būt grūti izvilkt. Citi tikmēr vienkārši piekrita sākotnējam ierakstam, rakstot, ka cenas tiešām ir “kosmoss” un ka tāda situācija esot jau vairākus gadus.
Vairāki komentētāji uzsvēra, ka daudz kas ir atkarīgs no iepirkšanās paradumiem. Ja ir laiks salīdzināt cenas, sekot atlaidēm un plānot pirkumu grozu, iespējams iepirkties lētāk. Taču, ja pēc darba pa ceļam uz veikalu tikai tad tiek izdomāts, ko gatavot vakariņās, rēķins pie kases ātri vien var kļūt nepatīkams. Kāda lietotāja atzina, ka šādā situācijā samaksāt tikai 30 eiro jau šķiet kā “laimēt loterijā”.
CSP dati liecina, ka Latvijas IKP 2026. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, pieaudzis par 2,5%. Savukārt salīdzinājumā ar 2025. gada ceturto ceturksni IKP pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem palielinājies par 0,6%. Faktiskajās cenās Latvijas IKP pirmajā ceturksnī sasniedza 9,856 miljardus eiro.