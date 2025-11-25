Rumānija paceļ gaisā iznīcinātājus pēc dronu iekļūšanas tās gaisa telpā
Rumānija pacēlusi gaisā iznīcinātājus pēc tam, kad divi droni pārkāpa tās gaisa telpu, paziņoja valsts Aizsardzības ministrija.
Pārkāpums tika konstatēts netālu no NATO dalībvalsts aptuveni 610 km garās robežas ar Ukrainu. Gaisā pacēlās divi Rumānijas F-16 iznīcinātāji un divi vācu “Eurofighter” no Vācijas gaisa patrulēšanas misijas Rumānijā.
Pēdējo reizi iznīcinātāji Rumānijā tika pacelti 13. septembrī, kad drons iekļuva tās gaisa telpā Krievijas uzbrukuma Ukrainas infrastruktūrai laikā.
Krievijas dronu iekļūšanas gadījumu un gaisa telpas pārkāpumu skaits Eiropas NATO valstīs pieaug, un Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena to nodēvējusi par “hibrīdkaru”.
Arī Beļģija, Vācija, Čehija, Spānija, Norvēģija un Dānija pēdējā laikā ziņojušas par dronu ielidojumiem vai novērojumiem.
Kā zināms, 9. septembrī aptuveni 20 Krievijas dronu iekļuva Polijas gaisa telpā. Savukārt 19. septembrī trīs Krievijas militārie lidaparāti pārkāpa Igaunijas gaisa telpu uz 12 minūtēm, pirms itāļu iznīcinātāji tos pavadīja ārā.
Lietuva 23. oktobrī paziņoja, ka divas Krievijas lidmašīnas iekļuvušas tās gaisa telpā.