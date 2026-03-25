"Shahed" pārtveršana no dīvāna 100 kilometru attālumā: Ukrainā izstrādāta revolucionāra dronu tālvadības sistēma
Ukraina ir izstrādājusi unikālu tehnoloģiju pārtvērēju dronu attālinātai vadībai, ļaujot operatoram darboties simtiem kilometru attālumā.
Ukrainas uzņēmums "Wild Hornets", kas specializējas bezpilota lidaparātu ražošanā, ir izstrādājis tehnoloģiju pārtvērēju dronu attālinātai vadībai. Tā jau tiek izmantota STING dronos. Šī sistēma tiek saukta par HORNET VISION Ctrl.
"Ideja ir tāda, ka operators var vadīt pārtvērēju simtiem kilometru attālumā no palaišanas punkta. Darbs pie "Shahed" var notikt tieši no jūsu dzīvokļa," atzīmēja "Wild Hornets".
Uzņēmums pēdējo pāris mēnešu laikā ir aktīvi testējis sistēmu reālos apstākļos.
"Wild Hornets" publicēja kadrus no attālinātas pārtveršanas. Tas fiksēja STING operācijas pret ienaidnieka bezpilota lidaparātiem, kad operators atradās 8,5 līdz 34 km attālumā no palaišanas punkta. Pārtvērēja attēls un vadība saglabājās stabila. Tiek ziņots, ka operators atvairīja krievu bezpilota lidaparātu uzbrukumu tieši no sava viesnīcas numura.
"Mēs jau esam sākuši šīs tehnoloģijas masveida ieviešanu. Un drīzumā uz fronti tiks nosūtīti vēl daudz vairāk komplektu. Tas ļaus efektīvām apkalpēm uzraudzīt ievērojami lielākus frontes posmus: 20 km vietā - 100," atzīmēja "Wild Hornets".