Eiropa sagaida, ka karš Ukrainā beigsies līdz 2030. gadam, tad jābūt gataviem
Eiropa sagaida, ka karš Ukrainā beigsies līdz 2030. gadam, kas dos tai laiku sagatavoties iespējamiem draudiem no Krievijas.
Beļģijas armijas Ģenerālštāba priekšnieks Frederiks Vansina to paziņoja intervijā laikrakstam "Le Soir".
"2030. gads Eiropai būs grūts laiks. Mēs ceram, ka līdz tam laikam karš Ukrainā būs beidzies. Krievija tur būs ar 650 000 līdz 700 000 pieredzējušu karavīru lielu armiju," viņš teica.
Ģenerālštāba priekšnieks saka, ka līdz tam laikam Eiropai ir jāstiprina sava aizsardzība un jāsasniedz militārās gatavības līmenis, kas sūtīs skaidru signālu Krievijas diktatoram.
"Tāpēc 2030. gadā mums ir jāspēj pateikt Vladimiram Putinam, ka pat bez amerikāņiem viņš neuzvarēs karā pret Eiropu. Mums vēl priekšā ir vairāki gadi. Pateicoties ukraiņu drosmei un asinsīm, kuri mums šo laiku pērk. Tāpēc mēs viņus tik apņēmīgi atbalstām," viņš piebilda.
Vansina norāda, ka karš Ukrainā faktiski ir nonācis strupceļā, taču Krievija saglabā ievērojamu militāro potenciālu — frontes līnijās atrodas līdz pat 700 000 pieredzējušu karavīru.
"Krievijai joprojām ir funkcionējoša militārā ekonomika, kas katru dienu ražo militāro aprīkojumu, un Krievijas naratīvs joprojām ir karojošs un uzbrūkošs," sacīja Beļģijas Ģenerālštāba priekšnieks.
Viņš arī atgādināja Putina plānus palielināt armijas lielumu līdz 1,5 miljoniem karavīru un Krievijas agresīvo retoriku par atgriešanos pie 1997. gada robežām, kas nozīmētu NATO izstumšanu no Centrāleiropas.
"Kad šis konflikts Ukrainā beigsies, mums Eiropā būs jābūt pietiekami spēcīgiem, lai atturētu krievus. Un tas viss uz mūsu pašreizējo attiecību ar Amerikas Savienotajām Valstīm fona," noslēgumā sacīja Vansina.
ASV draudi pamest NATO
ASV prezidents Donalds Tramps nesen paziņoja, ka nopietni apsver iespēju izstāties no NATO. Tas ir saistīts ar alianses atteikšanos pievienoties ASV operācijai pret Irānu.
Viņš arī piebilda, ka nekad nav ticējis NATO.
Neskatoties uz skarbo retoriku, vairums analītiķu uzskata, ka pilnīga ASV izstāšanās no alianses ir maz ticama, taču pats draudu fakts jau maina dinamiku blokā.
Tomēr, kā vēsta laikraksts "The Wall Street Journal", Eiropa jau ir sākusi slepeni gatavot plānu, kas ļautu tai aizstāvēties pret Krieviju — bez amerikāņu karaspēka vai garantijām.