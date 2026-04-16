Kremļa galvenā propagandiste Simonjana pastāsta, ko izdarīja ar vīra līķi un kā gatavojas nāvei
Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" vadītāja Margarita Simonjana beidzot paziņojusi, ko izdarījusi ar sava vīra, krietni prastāka līmeņa propagandista Tigrana Keosajana līķi, kā arī atklājusi, kāda būtībā zemiska tieksme lika viņiem saieties un bija vadmotīvs visai viņu kopdzīvei.
Ļeras Kudrjavcevas raidījumā, birdinot asaras, 46 gadus vecā Simonjana stāstīja, ka viņai ir šaušalīgi būt atraitnei tādēļ, ka žēl, ka viņas mirušais vīrs, propagandists Keosajans tā arī neuzzinās, kā beidzās “speciālā militārā operācija”. “Man viņu žēl kā savu bērnu,” vaimanāja Simonjana, fonā skanot sērīgai melodijai.
Ar krūts vēži slimā Simonjana pavēstīja, ka viņai “nospļauties uz to, ka esmu atraitne, plikpaure, briesmīga”, bet žēl tikai vīra propagandista. Par savu diagnozi Simonjana paziņoja pērn septembrī. Propagandistes veselības stāvoklis krietni pasliktinājās pēc Keosajana nokļūšanas komā 2024. gada decembrī. Tā arī nenācis pie samaņas, Keosajans nomira 59 gadu vecumā pērn 26. septembrī. Kaut gan viņu izvadīja no armēņu baznīcas Maskavā, propagandista apbedīšanas vieta joprojām oficiāli netiek norādīta.
Daudzus interesēja, kas notika ar Keosajanu pēc izvadīšanas ceremonijas, kādēļ to rūpīgi slēpj. Simonjana atklāja, ka vīra pīšļi atrodas uz skapīša pie viņas gultas un tur atradīsies līdz pašas pēdējām dienām, bet pati viņa sev gatavo “stikla sarkofāgu”, un vēlas, lai pēc nāves abu propagandistu pīšļus sajauktu un apraktu zem pīnijas pie viņas Piemaskavas savrupmājas. Internetā pieejamā informācija liecina, ka viņa dzīvo lepnā kotedžu ciematā "Kņažje ozero" pie Jaunrīgas (Novorižskoje) šosejas pavisam tuvu Maskavas galvenajam apvedceļam.
Propagandiste stāstīja, ka nekad vairs nebūs laimīga, vairs negrib būt laimīga, un faktiski vienīgais, kas viņu reāli iepriecina, ir tas, ka Krievija kļūst par visus biedējošu neuzvaramu gigantu, kas “darīs to, ko uzskata par vajadzīgu”. Viņa atzina, ka abus saveda kopā tieši alkas pēc Krievijas impērijas un bez maz vai, gultā gulēdami, viņi vienmēr domājuši par agresiju pret kaimiņiem. "Ļaudis naktī pirms gulētiešanas par ko runā, par dažādām lietām, mēs runājām, kad beidzot sagrābsim Odesu... Mēs absolūti atradām viens otru. Tas ir vienkārši neiespējami, lai cilvēki ar tādiem tarakāniem šādi saietos, lai šie tarakāni saplūstu tādā tango, viņa tarakāni ar maniem tarakāniem izrādījās vienas sugas pārstāvji."
To, ka Simonjana šoreiz nemelo, apstiprina viņas regulārās publikācijas “Telegram” kanālā, ar neslēptu nepacietību gaidot, kad beidzot Krievija uzbruks Ukrainai, katrreiz žēlabaini nopūšoties, ja šīs gaidas nepiepildījās, līdz pēc 24. februāra varēja ļauties līksmībai.
То есть Симоньян реально СМАКОВАЛА возможность начала войны, а теперь расстроилась, что ее всё же не будет.— Настя Кадетова (@kadetovaa_) December 9, 2021
Просто конченные людоеды Путин и все его зверушки pic.twitter.com/2AgFfTjrDV
Simonjana par "Russia Today" vadītāju kļuva jau 25 gadu vecumā. Viņa ir iekļauta Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas un citu valstu "melnajos sarakstos". "Financial Times" 2025. gadā viņu iekļāva pasaules visietekmīgāko cilvēku sarakstā līderu kategorijā, viņu nodēvējot par "Putina visuzticamāko sūtni" un "Propagandas Valkīriju". 2023. gada 15. jūlijā Krievijas ziņu rupors TASS vēstīja, ka septiņi cilvēki arestēti saistībā ar sazvērestību viņu nogalināt.
Lai gaudām par Keosajana aiziešanu piešķirtu papildu aizkustinājumu, raidījumā vēl nodemonstrēja kadrus no viņa bērēm, kur Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā runassieva Marija Zaharova, kas pati ir slavena ar savas ķildīgās tirgussievas retoriku, stāsta, cik “fantastiski labsirdīgs” bija šis Keosajans.
Par Keosajana “labsirdību” regulēti varēja pārliecināties Krievijas kaimiņvalstu iedzīvotāju, klausoties viņa neslēptos draudus. Kaut gan viņa atraitne ir nesalīdzināmi slavenāka, pats Keosajans arī bija pazīstams propagandists, pastāvīgi draudot ar Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs, Polijā un citur, kā arī, protams, ar Ukrainas drīzu iekarošanu. Tiesa, viņa raidījumi, tostarp “Meždunarodnaja pilorama”, izcēlās ar pamatskolnieka līmeņa “humoru”.
To paraphrase Maya Angelou - when someone tells you who they are, believe them!— Natalka (@NatalkaKyiv) February 28, 2023
This is exactly what Russians think and why they won’t ever stop attacking Ukraine unless there’s a regime change in Russia.
P.S. this is Tigran Keosayan, Simonyan’s husband. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/l6rMAISDGt
Tigran Keosayan (a popular Russian propogandist, Putin supporter & a husband of RT's head Margarita Simonyan) is mad on Kazakhstan for not supporting RUS war on UKR.— Temur Umarov 马铁木 (@TUmarov) April 27, 2022
"Kazakhs, brothers, <...> take a closer look at Ukraine. Think twice" pic.twitter.com/qG7VEKx5Mu