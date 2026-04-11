Kremļa propagandiste Margarita Simonjana atklāj, kādā veidā centās padarīt sev galu
Krievijas propagandiste Margarita Simonjana, kura aktīvi atbalsta Krievijas asiņaino karu pret Ukrainu, atzinās, ka vēlējās izdarīt pašnāvību.
Intervijā Krievijas medijiem viņa pastāstīja, ka šo lēmumu pieņēmusi savas dzīves notikumu dēļ. Simonjana paziņoja, ka sāpes par vīra zaudējumu būtiski ietekmēja viņas psiholoģisko stāvokli, bet diagnosticētais vēzis gandrīz noveda pie fatāla iznākuma.
Propagandiste vēlējās izlēkt pa logu, taču viņai patraucēja. "Mana draudzene burtiski izvilka mani no loga," paziņoja Margarita.
Kremļa propagandiste netic pozitīvām prognozēm par savu veselību un turpina gatavoties sliktākajam. Viņa atzinās, ka pēc vīra nāves viņas dzīve zaudējusi jēgu.
"Nu, vēzis ir vēzis... Vai nomiršu, vai nenomiršu. Iešu pie Tigrana vai palikšu ar bērniem. Man ir vēzis, es izietu ķīmijterapiju un staru terapiju. Bet man vienalga par to visu. Mans sirds plīst no žēluma pret viņu. Viņš taču tik ļoti gribēja dzīvot," paziņoja Simonjana, raudot televīzijas ēterā.