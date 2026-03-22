Kremļa pirmā propagandiste Simonjana paziņo, ka neārstējami slims ir viņas bērns
Kremļa propagandas impērijas "Russia Today" vadītāja Margarita Simonjana pavēstījusi, ka viens no viņas bērniem ir neglābjami slims.
"Kad Tigranam [Margaritas vīrs] iestājās koma, atklājās, ka viens no mūsu bērniem ir ļoti smagi slims ar neārstējamu slimību. [...] Tas notika 40 dienas pēc tam, kad Tigranam iestājās koma. Tā bija katastrofa. Tā [bērna diagnoze] bija vienīgais iemesls, kas mani turēja pie dzīvības, jo kad Tigrs nonāca slimnīcā arī mani hospitalizēja un es domāju, ka aiziešu kopā ar viņu," Krievijas televīzijai pauda propagandiste.
"Es jutos viena, man bija jātiek galā ar savu darbu, vīrs bija komā un viss mans mentālais spēks bija nepieciešams bērnam. Un tad 1. septembrī es uzzināju, ka man pašai ir vēzis. Ziniet, kāda bija mana reakcija? Es izplūdu histēriskos smieklos. Visas šīs lietas notika deviņu mēnešu intervālā. Tā vienkārši nenotiek," norādīja Simonjana.
❗️Cancer-stricken Simonyan says her child is terminally ill— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026
Jau ziņots, ka aizvadītā gada 26. septembrī Simonjana ar lakonisku vēstījumu paziņoja par sava vīra Tigrana Keosajana nāvi. Keosajans kopš 2024. gada decembra vidus atradās komā - 59 gadus vecajam režisoram bija nopietnas sirds problēmas. "Šonakt Tigrans devās pie Radītāja. Paldies visiem, kas lūdzās…" pēc viņa nāves pauda Simonjana. Tigrans Keosajans un Margarita Simonjana bija kopā vairāk nekā 10 gadus un audzināja trīs kopīgus bērnus, taču attiecības oficiāli reģistrēja tikai 2022. gadā.
Tigrans Keosajans bija pazīstams kā propagandas šova “Starptautiskā zāģētava” autors, tāpat viņš vairākkārt nonāca mediju virsrakstos, draudot Baltijas valstīm, Polijai u.c. valstīm ar Krievijas iebrukumu. Kad tika saņemtas ziņas par viņa veselības likstām, un Simonjana aicināja par viņu lūgties, daudzi atcerējās, ar kādu neslēptu prieku propagandiste gavilēja par Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija nāvi, kā arī to, ar kādu nepacietību viņa 2021. gadā un 2022. gada sākumā gaidīja Krievijas invāziju Ukrainā.
Veselības likstas piemeklēja arī pašu Simonjanu un viņa 2025. gada septembrī paziņoja, ka viņai ir krūts vēzis un veikta krūšu noņemšanas operācija. Pat cīnoties ar slimību propagandiste vairākkārt uzstājās dažādos raidījumos, izsakoties par karadarbību Ukrainā un draudot Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim ar mūža ieslodzījumu, jo "Krievijas likums nepieļaujot nāvessodu".