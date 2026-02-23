"Piedodiet man par visu" - Krievijas propagandas impērijas vadītāja Simonjana publicē savādu vēstījumu
Ar vēzi slimā Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" vadītāja Margarita Simonjana savā "X" kontā publicējusi savādu vēstījumu.
Ziņā ir vien pāris vārdi: "Piedodiet man par visu."
Kāpēc Simonjana publicējusi šo dīvaino vēstījumu patlaban nav zināms. Taču komentāri ir skarbi:
- "Lūgt piedošanu, protams, vajag – tas ir slavējami. Bet jūs ienīst visi, Margarita: gan savējie, gan svešie."
- "Nē. Nomirsti bez piedošanas."
- "Tev, mai**, piedošanas nav. Un tu, radība, to zini. Velni tevi gaida, ku**."
- "Jums ir jāatvainojas tiem, kuriem jūs to nodarījāt: (klāt bilde ar izpostītu Ukrainu).
- "Dievs piedos pēc tam, kad tu nosprāgsi, radība."
- "Kad tu beidzot nosprāgsi? Vīrs jau tevi gaida, fašistiskā mai**."
- "Gudri cilvēki tev nepiedos."
- "Vienkārši nomirsti."
45 gadus vecā galvenā propagandiste iepriekš savā "Telegram" ziņoja, ka sarežģītās situācijas dēļ viņai veic gan staru terapiju, gan ķīmijterapiju. "Kā saka ārsti, man uz pārdzīvojumu fona slimība attīstījusies viesuļveidīgi. Tāpēc turpmākos gadus gan operācija, gan ķīmijterapija, gan staru terapija, gan hormonterapija. Ja Dievs dos šos gadus."
Pēdējā laikā viņa propagandas raidījumos mēdz parādīties bez parūkas, un sākotnēji viņas izskats daudzus šokēja. Pērn decembrī viņa pirmo reizi detalizēti aprakstīja vēža ārstēšanas ietekmi.
"Kājas mazliet netur, visur sāp (lai gan sāpes ir panesamas), pastāvīgi moka dedzināšana, nekas nepalīdz. Taču tas, ziniet, mēdz būt arī cilvēkiem bez jebkādas onkoloģijas. Bet pirmajā laikā pēc ķīmijterapijas ir grūti. Dažreiz mani atkal hospitalizē, bieži tuvākajās slimnīcās, lai steidzami pieslēgtu pie sistēmas un stabilizētu stāvokli, kad bīstami krītas asins rādītāji vai kuņģis ar barības vadu "sajūk prātā” gļotādas bojājumu dēļ. Tas, ka esmu palikusi bez matiem, ka pazūd garša kā pie kovida, ka sabojājas āda — tas pats par sevi."
Viņa toreiz skaidroja, kādēļ reti parādās sabiedriskos pasākumos: "Šobrīd man ir tāds periods, kad dažreiz pat līdz savai virtuvei aiziet nav iespējams — nemaz nerunājot par banketu."