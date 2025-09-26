Miris Kremļa propagandists Tigrans Keosajans
59 gadu vecumā miris Kremļa propagandists Tigrans Keosajans, vietnē "Telegram" paziņojusi viņa dzīvesbiedre - propagandiste Margarita Simoņana.
Keosajans bija Krievijas telekanāla NTV propagandas raidījuma "Meždunarodnaja pilorama" ("Starptautiskais gateris") režisors un vadītājs. Janvārī Keosajans piedzīvoja klīnisko nāvi un kopš tā laika bija bezsamaņā. Keosajans kopš Krievijas iebrukuma sākuma aktīvi atbalstījis Kremļa nostāju.
Viņš bieži Ukrainas valdību dēvējis par neleģitīmu, noliedzis, ka Donbass pieder Ukrainai, un apgalvojis, ka Krima "vienmēr ir bijusi Krievijas", atgādina Ukrainas tīmekļa izdevums "Unian".
Vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Keosajans 2021.gadā draudēja, ka "Krievija būs Kijivā". Viņš arī publiski aicināja iznīcināt ukraiņus, izplatīja melus un piedalījās militāro agresiju attaisnojošu naratīvu izplatīšanā.
2022.gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība (ES), Lielbritānija, Kanāda un vairākas citas valstis noteica Keosajanam sankcijas. 2022. gada jūnijā Kazahstānas Ārlietu ministrija Keosajanu iekļāva nevēlamo personu sarakstā.