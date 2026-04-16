Krievija publicē Eiropas uzņēmumu sarakstu, kas ražo dronus Ukrainai - patiesībā tas ir potenciālo mērķu saraksts Krievijas Bruņotajiem spēkiem
Krievijas Aizsardzības ministrija trešdien platformā "Telegram" publicējusi sarakstu ar dažādu valstu, arī Eiropas, uzņēmumiem, kas, kā uzskata Maskava, ražo trieciendronus un to komponentus Ukrainai.
Sarakstā "Ukrainas uzņēmumu filiāles Eiropā" iekļauti 11 uzņēmumi, arī uzņēmumi Londonā, Minhenē, Rīgā, Viļņā un Prāgā.
Sarakstā "Ārvalstu uzņēmumi, kas nodarbojas ar komponentu ražošanu", ir iekļauti desmit uzņēmumi, no kuriem daži atrodas Madridē, Venēcijā un Haifā.
Kā pamanījis kāds tīmekļa izdevuma "Meduza" lasītājs, Aizsardzības ministrijas pirmajā sarakstā ir norādīta adrese Lerhenavas iela 28 Minhenē, kur atrodas dzīvojamā ēka.
Uzņēmumu vidū pirmajā sarakstā minēts arī Latvijas ražotājs "Terminal autonomi". Sadaļā "Ukrainai ražoto dronu un komponentu tips" norādīts - "AQ-400 "Kosa"".
Krievijas Aizsardzības ministrija šo publikāciju skaidroja ar to, ka "Eiropas sabiedrībai ne tikai skaidri jāsaprot patiesie iemesli, kāpēc tiek apdraudēta tās drošība, bet arī jāzina "Ukrainas" un "kopīgo" uzņēmumu, kas ražo dronus un to komponentus Ukrainai, adreses un atrašanās vietas savu valstu teritorijā".
Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, komentējot Aizsardzības ministrijas paziņojumu, platformā "X" norādīja, ka tas "ir Krievijas Bruņoto spēku potenciālo mērķu saraksts".
"Tas, kad triecieni kļūs par realitāti, ir atkarīgs no tā, kas notiks tālāk. Guliet mierīgi, Eiropas partneri!" piebilda Medvedevs.