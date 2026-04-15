Gatavojas ļaunākajam: Lielbritānija izstrādā vērienīgu plānu visas valsts pārejai uz kara stāvokli
Lielbritānija gatavo jaunu, plaša mēroga plānu, lai sagatavotu visu valsti pārejai uz kara stāvokli. Šīs stratēģijas ieviešana skars pilnīgi visas jomas – sākot no bruņotajiem spēkiem un policijas, beidzot ar slimnīcām un rūpniecības sektoru.
Lielbritānija ir gatava atdzīvināt savu vēsturisko valdības kara grāmatu, klasificētu rokasgrāmatu, kas pirmo reizi tika izstrādāta Pirmā pasaules kara laikā, lai sagatavotu valsti iespējamam liela mēroga konfliktam, intervijā telekanālam "Sky News" atklāja Lielbritānijas Aizsardzības štāba priekšnieks, aviācijas maršals sers Ričards Naitons.
Pēc viņa vārdiem, šī dokumenta atdzīvināšana ir vitāli nepieciešama, lai sagatavotu sabiedrību iespējamai krīzei. Atjaunotajā plāns balstīsies Aukstā kara pieredzē, taču tiks precīzi pielāgota "mūsdienu kontekstam, sabiedrībai un modernajai infrastruktūrai".
Vēsturiski šis Ministru kabineta kancelejas izstrādātais un pastāvīgi pilnveidotais rīcības plāns ietvēra smalki detalizētus scenārijus kā militārajai, tā arī civilajai un rūpniecības mobilizācijai. Dokumentā bija paredzēts ikviens sīkums – sākot ar skolu slēgšanu un slimnīcu atbrīvošanu, beidzot ar pārtikas normēšanu un nacionālo dārgumu slēpšanu.
Naitons īpaši akcentēja, ka sabiedrībai ir jāpazinās, ka relatīvais miers un drošība, kādā Lielbritānija bezrūpīgi dzīvojusi pēdējos 30 gadus, šobrīd ir pakļauta arvien lielākam apdraudējumam.
Vislielākais izaicinājums – hronisks naudas trūkums armijai
Iespējams, vissarežģītākais uzdevums armijas vadībai pašlaik ir atgriezt pilnā kaujas gatavībā Karalisko jūras kara floti, sauszemes spēkus un Karaliskos gaisa spēkus, jo šie, sektoriem gadiem trūcis finansējuma.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un aizsardzības ministrs Džons Hīlijs ir apņēmušies palielināt valsts aizsardzības izdevumus no nedaudz vairāk kā 2% līdz pat 3,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), taču šo mērķi plānots sasniegt tikai līdz 2035. gadam.
Situāciju sarežģī fakts, ka joprojām nav publiskots bruņoto spēku desmit gadu investīciju plāns – dokuments, kas precīzi noteiktu, kādu bruņojumu un ekipējumu Aizsardzības ministrija turpmāk iegādāsies. Kā atzīmē žurnālisti, šim plānam dienasgaismu vajadzēja ieraudzīt jau pagājušajā rudenī, taču intervijā "Sky News" Hīlijs pat nespēja apstiprināt, vai tas tiks pabeigts vismaz līdz šai vasarai.