Štrombahs "Challenger" turnīrā sasniedz dubultspēļu finālu
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs piektdien Dienvidāfrikas Republikā (DĀR) noiekošajā "Challenger 50" turnīra vienspēļu sacensībās nekvalificējās pusfinālam, toties dubultspēlēs viņš sasniedza finālu.
Štrombahs, kurš ATP rangā ierindojas 476. pozīcijā, cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 1-6, 6-7 (4:7) zaudēja austrālietim Edvardam Vinteram (ATP 466.). Ceturtdaļfināla sasniegšana Latvijas tenisistam deva astoņus ATP vienspēļu ranga punktus.
Pirmajā kārtā latvietis ar 6-0, 7-5 pārspēja ar ceturto numuru izsēto francūzi Robenu Bertrānu (ATP 286.), bet otrajā ar 6-2, 6-3 uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušo francūzi Gijomu Dalmaso (ATP 708.).
Dubultspēlēs Štrombahs pārī ar francūzi Konstantēnu Kuzmānu izsēti ar pirmo numuru un piektdien pusfinālā ar 6-2, 6-4 pārspēja mājinieku Filipu Heningu un Zimbabves tenisistu Kortniju Loku. Par iekļūšanu finālā Latvijas tenisists nopelnījis 30 ATP dubultspēļu ranga punktus.
Pirmās kārtas mačā Latvijas un Francijas duets ar 6-2, 6-4 guva panākumu pār Francijas tenisistu Robenu Bertrānu un čehu Dominiku Palanu un otrajā ar 0-6, 6-4, 10:7 uzvarēja Lielbritānijas tenisistus Milenu Harionu un Džailsu Hasiju. Turnīrs DĀR norisinās cietā seguma kortos.